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Жара в Киеве спадет на несколько градусов

25 июня, 08:28

Дождей ни в столице, ни по области не прогнозируют

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве во вторник, 25 июня, жара в столице спадет на несколько градусов, однако по-прежнему будет сухая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха будет +27...+29 градусов, а ночью +17...+19 градусов.

При этом в столице до 27 июня сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность. Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

В Чернобыле, Теререве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке и Фастове дневная температура воздуха во вторник составит до +28 градусов, в Белой Церкви, Мироновке, Яготине будет +29 градусов. Дождей по области не прогнозируют.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.


А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. В некоторых областях из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

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Тег Киев, погода, жара

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