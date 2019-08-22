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Жара в Киеве спала: какая погода ждет жителей столицы

22 августа, 08:30

По данным синоптиков, днем температура воздуха поднимется до +26 градусов, дождей не будет

/ Фото: ТАСС

В Киеве в четверг, 22 августа, жара немного спала. Погода ожидается солнечная, без осадков, днем температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью +17...+19 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Такая же погода будет по всей территории области. В Чернобыле, Тетереве, Белой Церкви, Мироновке, Борисполе будет +24...+26 градусов, ночью +16...+18 градусов.

Скриншот

Скриншот

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В Барышевке и Яготине температура будет выше – до +26...+28 градусов днем и ночью +16...+18 градусов.

Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня максимальный столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 градуса.

При этом не так давно Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

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Киев погода лето прогноз погоды

Источник: Сегодня

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