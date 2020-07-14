"Ждем до утра!": Тищенко не смог объяснить, почему его ресторан нарушает карантин (видео)

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который недавно возглавил партийную ячейку в столице, не смог прокомментировать, почему его ресторан "Велюр" работает до утра вопреки запрету Кабинета министров на работу заведений общественного питания после 23:00, пишет "Дело".

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Как видно на видео, депутат просто-напросто отказывается отвечать журналистам на вопрос о нарушении карантинных мер его заведением и спрашивает, есть ли у них другие вопросы.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

О том, что киевский ресторан продолжает работать ночью, несмотря на ограничения, стало известно вечером, 13 июля 2020 года. На странице заведения в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!".

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Фото со страницы Ирины Водопьяновой в Facebook

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Это заметила жительница Киева Ирина Водопьянова. После резонанса ресторан удалил "сторис" со своей страницы, но опубликовал новую со скриншотом протокола заседания штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций КГГА от 6 июля 2020 года.

Согласно этому документу, ограничена работа развлекательных заведений после 22:00 с пометкой "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания".

Однако они не учли, что с 8 июля свое постановление утвердил Кабинет министров для всей страны, согласно которому работа ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00 запрещена.

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Ранее Николай Тищенко решил похвастаться в соцсетях благоустройством на детских площадках в Киеве, организовав туда доставку песка. Однако, инициатива "слуги народа" была высмеяна в соцсетях.

Как известно, в условиях карантина в стране власти проверяют рестораны, кафе и другие заведения общественного питания, однако 25% общепитов нарушают противоэпидемические мероприятия.

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев.

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