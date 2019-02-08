Жилищный вопрос: сколько украинцы переплачивают на аренде квартир
Квартира в состоянии ниже среднего по ремонту стоит сейчас 7 тысяч гривен
Бунгало на Бали или однокомнатная квартира в спальном районе Киева. Стоимость аренды будет почти одинакова. Эксперты по недвижимости говорят – рынок теневой, а значит цены и услуги не регулируются законодательно. Владельцы жилья могут выставлять сумму, которая им заблагорассудится. Сколько переплачивают украинцы на аренде – смотрите в рубрике "Жилищный вопрос".
Элитные многоэтажки в центре столицы или заброшенные хрущевки на задворках города – сейчас все в цене.
Квартира в состоянии ниже среднего по ремонту стоит сейчас 7 тысяч гривен. Добавить сюда еще несколько шкафов и холодильник – и аренда стоит уже десять тысяч. Среди непременного – кровать, стиральная машина и интернет. Желательным бонусом станет электрочайник и микроволновая печь.
Толщина стен, высота потолков и даже год постройки теперь уже не имеют значения, говорят эксперты по недвижимости. Главное это качественный ремонт и техника – именно они влияют на ценообразование.
Смарт квартира на 22 квадратных метра с полным техническим и мебельным комплектами в спальном районе и однокомнатная квартира с минимумом выгод в центре могут стоить одинаково, отмечают риелторы.
"Цена аренды от состояния дома, от его года постройки в принципе зависит, но это будет совсем маленький процент в цене. В ценообразовании чаще всего потребитель смотрит на комплектацию этого дома", – рассказывает эксперт по недвижимости Роман Вараниця.
В свои 28 лет Артур Бладиновский успел поменять до десяти квартир. В ценах на аренду ориентируется не хуже риэлторов.
"Меня очень беспокоит тот вопрос, что стоимость квартиры нормальной равна средней зарплате в Киеве. Надо работать на двух полноценных работах, что бы снимать полноценное жилье", – сетует арендатор Артур Бладиновский.
В 2015 однокомнатную квартиру в Киеве снимали в среднем за 6000 гривен. В 2016 платили на тысячу больше. В следующем году цена выросла еще на полтысячи. А в 2018 достигла восьми.
Хочешь найти квартиру дешевле – рискуешь нарваться на язвительные комментарии арендодателей. На профильных страницах в соцсетях таких сообщений пруд пруди.
В то же время, спрос рождает предложение, говорит эксперт по недвижимости. Если готовы платить – цены будут расти.
"Цена квартиры средняя по рынку всегда регулируется от двух показателей – это стоимость самой квартиры и доходы населения. Если взять среднюю стоимость однокомнатной квартиры в центре района или большей площади, но чуть дальше, то она всегда является средней зарплатой киевлянина", – говорит директор аналитической компании в сфере недвижимости Роман Герасимчук.
Аналитики отмечают: рынок аренды в Украине – полностью теневой. Реальная стоимость найма однокомнатной квартиры в столице, несмотря на инфляцию, 8000 гривен. Удорожить помещения может только хороший ремонт – это плюс 20 процентов.
Напомним, в Киеве пенсионер сдал чужую квартиру нескольким арендаторам. Приехав из отпуска, женщина застала в арендованной квартире незнакомого студента.
Ранее мы писали, что в Украине поменяют правила аренды жилья. В Кабмине готовят законопроект, который определит правила для арендаторов и арендодателей. Помимо этого, проект должен вывести рынок съема жилья из тени. Сейчас примерно 70% арендодателей не платят налогов.
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