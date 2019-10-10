Жить в небоскребе: сколько стоят квартиры в самых высоких домах Киева (инфографика)

Цена не всегда зависит от этажа, а большинство самых высоких домов находятся в центре

Фото: moygrad

Киев входит в мировой ТОП-10 городов по количеству высоток, а в Европе и вовсе занимает первое место. По данным сайта Skyscraperpage.com, количество многоэтажек в городе достигает 1214 строений, это больше, чем в Лондоне, и даже в Москве. При этом, в столице нет зданий, которые могли бы посоревноваться с мировыми рекордсменами по высотности.

Примечательно, что самое высокое здание в городе – жилой дом (обычно главные небоскребы – это офисные центры или отели), а многоэтажки, которые входят в список самых высоких, можно найти не только в центре, но и в спальных районах. Команда "Сегодня" выяснила, какие дома в Киеве считаются самыми высокими, и во сколько обойдется квартира в топовых небоскребах столицы.

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Дом на Кловском спуске, 7а (168 метров)

Этот небоскреб из кирпича и бетона построили не так давно – в 2015 году. Он состоит из двух секций – 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра, между ними – 8-этажная "перемычка". Дом находится неподалеку от станции метро "Кловская", оснащен четырьмя скоростными лифтами, многоуровневым паркингом и большими витражными окнами, из которых с верхних этажей город – как на ладони. На нижних этажах располагаются офисы и магазины.

Всего в доме – 238 квартир, при этом "однушки" по площади (89 кв.м) превосходят трехкомнатные квартиры в жилых зданиях типичной застройки. Так что стоимость апартаментов в элитной высотке стартует от 175 тысяч долларов США (около 4,4 млн грн). Именно столько стоит однокомнатная квартира на 8 этаже с офисным ремонтом и террасой.

В доме можно купить и другие квартиры, продавцы предлагают как помещения без ремонта, так и полностью готовые к проживанию, с мебелью и техникой. А самая дорогая квартира находится на 42 этаже и занимает его полностью. В помещении – свободная планировка, нет ремонта, но есть две огромные террасы, которые "опоясывают" квартиру с двух сторон.

Стоимость вип-аппартаментов с площадью 980 "квадратов" – 3,6 миллионов долларов (более 91,4 млн грн).

Дом на улице Леси Украинки 7в (152,5 метров)

Фото: jackhouse.com.ua

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Здание по состоянию на конец 2019 года является самым "молодым" столичным небоскребом – его сдали в 2018 году. Всего в доме – 256 квартир, подземный паркинг, лаундж-зона с детскими площадками, доступ к которым имеют только жильцы.

Главная достопримечательность дома – открытый бассейн на крыше. Там же находится фитнес-центр, ресторан и мини-парк с живыми деревьями.

Фото: jackhouse.com.ua

Несмотря на расположение в оживленной части города, у жилищного комплекса – небольшой уютный дворик в духе старого Печерска.

Самая недорогая из предлагаемых в продаже квартир – однокомнатная (44 кв.м) на 4 этаже за 145 тысяч долларов. В аппартаментах – аккуратный ремонт, техника и мебель. Самая дорогая квартира – "трешка" (112 кв.м) за 445 тысяч долларов (более 10,9 млн.грн) с дизайнерским ремонтом и дорогой техникой на 6 этаже. В апартаментах установлена система "умный дом" и подогрев полов.

Срибнокильская, 1 и Княжий затон, 21 (128 метров)

Эти жилые комплексы являются "близнецами" и введены в эксплуатацию в 2007 и 2008 годах. Оба здания находятся рядом с озером Срибный Кил, одно – ближе к метро "Осокорки", а второе – к станции "Позняки". В каждом – по 530 квартир, пятиуровневые паркинги и вертолетные площадки на крышах.

Фото: Википедия

Самые высокие дома левобережной части города состоят из четырех секций: одна – 36-этажная, и три 24-этажные, а из крыши украшены конструкциями в виде корон. Оба ЖК идентичны и могут похвастаться удивительно красивым видом на Днепр, открывающимся с верхних этажей небоскребов.

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По сравнению с другими городскими небоскребами, жилье здесь – по относительно доступным ценам. К примеру, в комплексе на Княжем Затоне, 21, продается однокомнатная квартира (58 кв. м) на восьмом этаже за 66 тысяч долларов США (1,6 млн грн). Правда, она в состоянии "после строителей" – без ремонта и мебели. Самые дорогие апартаменты – в доме на Срибнокильской, 1. За четырехкомнатную квартиру (140 кв. м) на 12 этаже с качественным офисным ремонтом и двумя санузлами просят 250 тысяч долларов США (6,35 млн грн). Кстати, на последних этажах есть предложения вдвое дешевле, и с аналогичным метражом.

Проспект Победы, 11б (140-150 м)

Фото: kmb.ua

Жилищный комплекс из трех башен планируют закончить в 2020 году, однако он уже попадает в список самых высоких жилых высоток в Киеве. 36-этажные небоскребы будут объединены 5-этажным "поясом", в котором будет спорткомплекс, паркинг, большой бассейн и парк с аттракционами для малышей. На крыше пятиэтажного соединения обустроят внутренний двор – из-за плотности застройки в этом районе.

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Фото: kmb.ua

Особенность высоток – треугольная форма и необычная подсветка, которая вечером и ночью будет создавать иллюзию, будто дома вращаются вокруг своей оси.

Все квартиры в доме пока продаются без ремонта, однако продавцы обещают наличие всех счетчиков – на воду, электричество и тепло. Самое дешевое предложение – "однушка" (52 кв. м) на 9 этаже за 66,5 тыс. долларов США (около 1,6 млн грн), самое дорогое – четырехэтажные апартаменты (181,9 кв.м) на последнем, 36 этаже за 352 тысячи долларов (около 9 млн грн).

Оболонская набережная, 1 (122м)

Огромный комплекс в форме паруса построили на берегу Днепра за шесть лет, завершив в 2013 году. Комплекс состоит из двух зданий – высотой 122 (30 этажей) и 102 метра (26 этажей). Под окнами – начало парка "Наталка", облагороженная набережная и сад камней.

Жилье здесь – по ценам центра города. Так, самое дешевое предложение – скромная "однушка" (37 кв.м) на пятом этаже с видом во двор – за 80 тысяч долларов (более 2 млн грн). В апартаментах нет балкона, но выполнен дизайнерский ремонт.

Самая дорогая квартира – для миллионеров. Шестикомнатный пентхауз (544 кв.м) находится на 29 и 30 этажах, и обойдется в 1,7 миллиона долларов США (около 43,1 млн грн). У квартиры – отдельный панорамный лифт, просторная планировка и отсутствие ремонта. По словам продавца, из нее возможно обустроить выход на террасу, откуда можно будет любоваться захватывающими видами на реку.

Отметим, что пальму первенства среди офисных центров удерживает "Гулливер" на Спортивной площади. Его высота – 160 метров, он также считается вторым по высоте зданием в городе. Ну а самым высоким строением Киева является телебашня на Сырце, ее высота – 380 м. Среди монументов самая высокая – 102-метровая "Родина-мать", которая даже выше нью-йоркской "Статуи Свободы" и входит в пятерку самых высоких статуй мира.

Напомним, в последнее время курс гривни к доллару укрепился, а в Украине продолжился бум жилого строительства. Новости "Сегодня" решили узнать, как ситуация отразилась на ценах недвижимости. Так, в 2018 году на вторичном рыке недвижимости самые дешевые 20-метровые квартиры на окраинах спальных районов Киева стоили 20 тыс. долларов. Однако, если тогда это в гривнях было 560 тыс., то при нынешнем курсе – уже 500 тыс.

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