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Жители Киева стали чаще разводиться

31 мая, 16:21

В прошлом году зафиксировано максимальное за последние несколько лет количество разводов

Фото из архивов "Сегодня"
Фото из архивов "Сегодня".

Жители Киева стали чаще разводиться и все реже – заключать браки. Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат.

"В минувшем году зафиксировано максимальное за последние несколько лет количество разводов, а именно – 4473. В то же время численность зарегистрированных отношений не самая высокая и равна 26 401. Справедливости ради отмечу, что средний уровень желающих расписаться или развестись много лет держится на плюс/минус одном уровне 25-30 тыс. и 4 тысячи соответственно. Т.е на 7 заключенных союзов приходится одно расторжение", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно информации главного Управления юстиции в Киеве, за 1 квартал 2019 года в столице зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод.

"То, что киевляне стали чаще расходиться и реже официально регистрировать отношения заметили и фискалы. Намекают, что вне уз удобнее/красивее декларировать и доходы, и расходы", - резюмировал Пабат.

Также мы сообщали, что жители столицы с каждым годом все чаще меняют имена

Отметим, что журналисты "Сегодня" ранее встретились с теми, кто решился сменить имя. Так, уроженка Великих Копаней Светлана Кононенко стала Ляной Яновской, а школьница Орына, мечтающая выучиться на врача-косметолога, стала Ариной.

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Тег Киев, брак, развод

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Сегодня

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