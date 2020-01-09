Жители киевской области самостоятельно построили вольер для искалеченной львицы

Новое жилье для хищника. В Киевской области спасенная зоозащитниками львица Яна на днях поселилась в собственном домике с бассейном. Средства на его строительство собирали почти год.

Полжизни она прижималась в тесной клетке для цирковых животных, в которой были низкий потолок и бетонный пол. Предыдущие хозяева львицы Яны не заботились о животном. К владелице конноспортивного клуба Наталье Поповой попала уже взрослой и искалеченной.

"Она инвалид, у нее сломан позвоночник. Попала она ко мне с серьезными нарушениями координации, пищеварения. Ходит она нормально, конечно, не сможет. Плюс ей было 15 лет, сейчас 16. Отправить ее в Африку невозможно, поэтому нужен спецуход", – рассказывает Наталья.

За год животное перестало бояться людей, а Наталья стала для львицы настоящей подругой.

"Это просто невероятное чудо, так должно было случиться, ей дали шанс в виде Наташи. Дали шанс на жизнь", – говорит Светлана, подруга Натальи.

Первые шаги искалеченного животного в новом вольере неуверенные, впрочем, уже видно львица счастлива. Новый вольер львица Яна получила как раз накануне рождественско-новогодних праздников. Работали люди по 10-12 часов чтобы успеть, и теперь пусть на заснеженную землю, но львица ступила. А это все же лучше, чем бетон.

Новое жилье для искалеченной львицы стоило тысячи долларов. И это только материалы. А вот строили и ухаживают – на одном энтузиазме.

"Те, кто работали у этого вольера, у них было желание сделать это для Яны. Чтобы было ей хорошо", – делится Александр, который и сам строил вольер.

"Мы вечером ходим ее кормить, я помогаю убрать, она мне рассказывает, как они в дикой природе себя ведут", – рассказывает София, ученица Натальи.

И теперь у львицы собственное пространство – целых 320 квадратных метров. И свой бассейн, который наполнят летом, и теплый зимний дом.

Марина Шквира, зоолог:

"Этот вольер для Яны отличный, потому что животное возрастное, здесь нужно очень осторожно выдерживать баланс между тем, что ей нужна активность, моцион, ей нужно двигаться. И в тоже время не перегружать, не ставить, например, высоких платформ".

В Украине это первый случай, когда спасать льва взялись не специализированные центры, а обычные люди, не равнодушные к чужим жизням.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что пять львов из Бердянского зоопарка улетели в Африку. Владельцы зоопарка бесплатно передали хищников волонтерам африканского реабилитационного центра.

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