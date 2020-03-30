Жители пятиэтажки на Печерске месяц мерзнут в своих квартирах из-за соседки

Женщина купила квартиру на первом этаже и переоборудовала ее под медицинский кабинет

Жители столичной пятиэтажки уже месяц мерзнут в собственных квартирах и боятся за собственную жизнь. А все из-за новой соседки, которая решила в своей квартире открыть медицинский кабинет. Чем это грозит другим жителям дома?

Уже месяц Анастасия Белякова-Бельская мерзнет в своей квартире в центре Киева

"Очень холодно, стены как в ледниковом периоде. Мы отапливаемся конвектором. Папа у меня уже с бронхитом слег. Когда было девять градусов, нам было немножко туго".

А все из-за четырех дырок на фасаде, которые пропускают холод. Отверстия пробили строители, нанятые владелица соседней квартиры

"Когда мы заметили огромное количество машин, которые вывозят землю, нас это встревожило. Достаточно сильно ниже фундамента была выбрана земля, и когда мы поинтересовались, в чем дело, с нами не захотели говорить", – рассказывает Светлана Онуфриенко, жительница дома.

А зато в ответ начали угрожать.

"Угрожали прямым текстом рабочие, которые здесь были. Мне реально немножко страшно, потому что неизвестно, на что эти люди готовы ради своего бизнеса, ради денег. И уже после угроз, о кирпичах, которые прилетят в голову, думаешь, может, лучше я буду сидеть в холодной квартире с трещинами, чем меня где-то прикопают", – говорит Анастасия.

А как только Анастасия обратилась в милицию, к ней пришел представитель владелицы квартиры:

"Он сказал, что давайте будем договариваться, я вам принесу все разрешительные документы. Все. Люди на этом исчезли".

Как оказалось, хозяйка квартиры хочет открыть в ней медицинский кабинет.

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Николай Дьяченко, руководитель органа самоорганизации населения комитета микрорайона "Лаврский":

"Печерск – это золотая середина столицы Украины. Все почему-то решили здесь сделать магазины, салоны красоты и все остальное. Не думая о том, что старый жилой фонд этого может не выдержать".

Этого жители опасаются больше всего. Говорят, из-за отдельного входа, который выбили в фасаде, покрыться трещинами может фундамент дома.

"Никаких сборов ОСМД, а у нас создано ОСМД, не было. Потому что фасадная стена это собственность всех жителей дома, то есть нарушать ее без нашего разрешения нельзя. Таких документов ни у кого нет", – говорят жители.

На поиски владелицы помещения отправились и новости "Сегодня". Но в квартире не застали ни рабочих, ни хозяев. А по телефону: "Ваш вызов переадресовывается на автоответчик".

А вот в архитектурном департаменте столичной администрации о проблеме слышат не впервые:

"В Департамент неоднократно обращались жители дома по улице Цитадельная, 7 в городе Киеве с жалобами. Департаментом принимаются организационные мероприятия по проведению внеплановой проверки на вышеупомянутых объектах строительства".

А пока будут продолжаться проверки, жильцы дома и дальше будут мерзнуть дома и со страхом прислушиваться, не трещит ли их дом по швам.

Напомним, ранее киевлян удивила необычная конструкция на доме в центре столицы. Шесть балкончиков выстроены в ряд, а на уровне предпоследнего этажа владельцы квартиры соорудили большой балкон коричневого цвета на три окна. Таким образом, балконы выстроились крестом, а на коричневой конструкции владельцы установили два кондиционера. Все вместе это образовало крест.

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