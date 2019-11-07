Жители села Чайки могут остаться без отопления из-за застройщика: видео

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Коммунальные страсти вспыхнули и в селе Чайки под Киевом. Жители нескольких домов создали ОСМД. А застройщик оспаривает его легитимность. Из-за этого люди зимой могут остаться без тепла.

Жители четырех из 30 многоэтажек жилого комплекса решили отказаться от услуг частного ЖЭКа, который сотрудничает с застройщиком. Чтобы найти поставщиков услуг с меньшими тарифами, они создали ОСМД. Но застройщика, утверждают люди, такая инициатива возмутила.

"Он посылает всем нам в одностороннем порядке сообщения, что он разрывает с нами договор на содержание, обслуживание. В одностороннем порядке", – рассказывает Иван Войтюк, житель дома в котором создали ОСМД.

Отопительный сезон здесь еще не начался. Мало того, сказали, батареи будут горячими только до 1 декабря. Далее срока договора истекает. А новый, уже с ОСМД, заключат только в том случае, когда люди согласятся на такие условия.

"100% предоплата, погашение всех предыдущих долгов и разграничения трубы не до стены дома, а в тепловом колодце, за который жители никак не могут отвечать". – перечисляет Иван Войтюк.

"Мы не в состоянии, наш ОСМД, взять все долги за 10 лет. Есть у нас неплательщики, как в каждом доме во все времена" – отмечает другая жительница дома.

Жители не знают, что делать. Мол, хоть и создали ОСМД, менять поставщиков услуг в отопительный сезон не собирались. Сначала хотели разобраться с технической документацией и тарифами.

Новости "Сегодня" отправились к застройщику. Тот уверяет, что юридически не причастен к частному ЖЭКу и компании, которая представляет на комплекс тепло. И ОСМД считает незаконным.

"Никакого давления на жителей имеется. Но я не могу допустить незаконных действий, когда незаконно создают, а потом люди приходят ко мне, пишут письма, мол не знаем что создано ОСМД. Пишут на меня как на депутата", – отвечает Алексей Кулагин, владелец компании застройщика, депутат сельсовета.

В то же время застройщик знает фамилию каждого причастного к созданию ОСМД и имеет список требований.

Эксперт Святослав Павлюк говорит, что подобных ситуаций в настоящее время много по всей Украине. Частные или государственные ЖЭКи часто завышают тарифы. А когда люди бегут в ОСМД, создают им препятствия, чтобы не терять заработок.

"Закон о ЖКУ тоже не совершенен, есть много нестыковок, они потихоньку будут выравниваться, устраняться. Но если вы хотите нормально управлять своим домом. Получать нормальные услуги, контролировать деньги, альтернативы созданию ОСМД у вас нет".

Поэтому эксперт советует запасаться терпением в отстаивании своих прав.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что участники ОСМД смогут вернуть 50% денег, потраченных на энергосбережение. Такие условия предусматривает программа "Энергодом", которая начала работать в Украине с 3 сентября. На это в бюджете заложено полтора миллиарда гривен, а также 100 миллионов евро финансовой поддержки ЕС.

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