Жители села под Киевом научились самостоятельно ловить воров (видео)

В Украине на новогодние и рождественские праздники активизируются воры. Пока большинство людей отдыхает, они выносят из жилищ ценные вещи, одежду, бытовую технику и даже еду из холодильников.

Жители одного из участков села Гора в 15 км от Киева таких незваных гостей не боятся. На дома местных часто смотрят воры, но есть три улицы, где всегда тихо, ведь здесь на каждом шагу – камеры видеонаблюдения. Пристально следить за порядком на улицах местных жителей заставил неприятный случай. В один из домов залезли воры. Наглецов не остановило даже то, что хозяева были дома.

"У них стоит видеонаблюдение дома, но все спали, на втором этаже. Когда утром проснулись, то увидели, что двери открыты, весь первый этаж ограблен", – рассказывает житель села Александр Карасевич.

С тех пор за посторонними здесь следят. Соседи установили посуточное дежурство. В рейд выходят ежедневно. О подозрительном человеке сразу сообщают по рации. Соседи прибегают на помощь быстрее, чем полиция или охранная фирма. Это проверили на практике. Год назад жители села самостоятельно задержали воров, и передали их следователям.

"Мы сразу их взяли в окружение. Они, действительно, пытались убежать, но мы их убедили, что никуда убежать не получится. Когда мы звоним в полицию – это уже третий, четвертый шаг. А первый шаг – это информирование своих соседей", – говорит житель Горы Александр Кульчицкий.

Местные правоохранители поддерживают такое самоуправление. На одного участкового сейчас – четыре села, везде успеть невозможно.

"Благодаря такой самоорганизации, самосознания граждан, очень улучшаются наши результаты в работе. Люди могут обнаружить в своем микрорайоне, в соседних микрорайонах, неких лиц подозрительных, они передают, сообщают, это очень важно", – считает старший участковый Бориспольского отделения полиции Сергей Кинтеро.

Опыт жителей Горы заимствуют и соседние села. Стражи местного покоя уже даже консультируют желающих, как надо защищать свое жилье.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, насколько легальны скрытые камеры в Украине.

При этом Киев попал в новый мировой рейтинг. Как похвастались в КГГА, столица оказалась среди пятидесяти городов мира, где установлено больше всего камер видеонаблюдения.

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