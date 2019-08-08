Жители Соломенского района Киева чаще всего вызывают полицию

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Патрульной полиции Киева опубликовали статистику по количеству обработанных вызовов, которые поступили через службу "102" в этом году.

Всего за семь месяцев 2019 года по этому экстренному номеру поступило почти 315 тысяч обращений. Чаще всего звонят на "102" жители Соломенского района – 35 099 вызовов. Однако напомним, что он в столице самый густонаселенный. В лидерах также Деснянский и Дарницкий районы, где обработали более 34 тысяч вызовов. Чуть меньше – в Днепровском и Соломенском. А вот реже всего по линии "102 к правоохранителям обращаются жители центрального Печерского района, а также Подольского.

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Напомним, недавно в Патрульной полиции озвучивали статистику о количестве привлеченных к ответственности водителей за вождение в пьяном виде. Так, за пять месяцев 2019 года таких выявили больше пяти тысяч. В тройке лидеров по количеству пьяных водителей Днепровский район (591 случай), Дарницкий район (533) и Деснянский (530). А меньше всего — в Голосеевском (386) и Печерском районах (374).

Ранее сообщалось, что в ДТП в Киевской области погиб сотрудник службы охраны.

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