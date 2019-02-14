ФОТОФАКТ. Жители Троещины превратили козырек подъезда в гигантскую пепельницу

Дворнику пришлось убирать огромное количество окурков

Фото: facebook.com/kpkkdesn.

Жители Троещины превратили козырек подъезда в гигантскую пепельницу Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5d5/7ba/5c65d57ba7e87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5d5/7ba/5c65d57ba7e87.jpg 2019-02-14T22:57:16+02:00 Другие новости Дворнику пришлось убирать огромное количество окурков

В КП "Управляющая компания Деснянского района" пожаловались на нерадивых жителей из дома по ул. Милославская, 33. Коммунальщики опубликовали фото густо усеянного окурками козырька над одним из подъездов.

"Вот такая картина предстала перед дворниками во время уборки одного из козырьков. Работы по уборке выполнены, но хотелось бы обратиться к жителям нашего района с вопросом: Вам нравится, когда из наших окон открывается вид на засоренные окурками козырьки подъездов, и палисадники?! Убедительная просьба быть вежливыми к вашим соседям, если вы курите, то делайте это в специально отведенных для этого местах. Выбрасывайте окурки в урны, а в своих квартирах – в пепельницы, и потом утилизируйте", – обратились к киевлянам сотрудники КП.

Фото: facebook.com/kpkkdesn

Здесь также напоминают, что неудачно выброшенный из окна окурок может спровоцировать пожар и привести к фатальным последствиям.

Ранее мы писали о том, что многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6-г, в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.