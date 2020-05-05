Жизнь в самоизоляции: как выживают киевские пенсионеры

Карантин в Киеве продлен до 22 мая. Горожане переживают его по-разному. Молодые люди могут себе позволить погулять по улицам, при необходимости сбегать для семьи в магазин или во время прогулки снять маску... Увы, так живут не все жители Киева. Некоторые находятся в самоизоляции уже полтора месяца. Таких киевлян достаточно много: одиноких, больных, малоимущих. И в то же время они сильные духом! Ведь, сидя взаперти, люди находят время и силы для саморазвития и творчества. Сайт "Сегодня" рассказывает о жизни киевлян, которые вынуждены сидеть в карантин дома, ожидая помощи от небезразличных горожан и властей.

92-летний киевлянин Владимир Афанасьевич Константинов живет один, он пережил своих жену и сына. В самом начале карантина к нему еще приходили в гости бывшие студенты, которым часто далеко за шестьдесят. Увы, сейчас все они тоже остаются дома для общей безопасности.

Реклама

Волонтеры застали Владимира Афанасьевича за рисованием новой картины – пейзажа его родного села под Киевом, по которому он явно скучает в самоизоляции.

"Этой весной впервые я ничего не посадил на своем огороде. Земля зовет, а ехать сейчас нельзя, сам понимаю… Может успею еще, когда закончиться карантин... На улицу все же приходится выходить – в магазин или в аптеку, но очень изредка. Я вынужден выходить, поскольку проживаю один. Куда деваться? Обстановка сейчас, конечно, отвратительная… Я родился в селе во время голода. Пережил голодомор 1932-1933 годов. Потом была война, оккупация, и опять голод. Но вирус и карантин мне очень тяжело переживать в таком возрасте, когда не видно света в конце тоннеля. Дай Бог, чтобы он появился", – рассказывает нам пенсионер.

Владимир Афанасьевич в 75 лет начал рисовать, вырезать из дерева скульптурки. С первых шагов в его квартире понятно, что он художник со стажем: картины украшают все стены от пола до потолка, а полочки заставлены фигурками, демонстрирующими красоту и возможности человеческого тела.

"Творчество спасает от одиночества и грустных мыслей. Некоторые картины дарю хорошим людям, например, медикам, которые мне помогают", – говорит пенсионер.

Рисование и резьба по дереву – это эхо из прожитой жизни: бурной и успешной карьеры преподавателя гимнастики, который помог раскрыть таланты и физический потенциал тысяч студентов. Затем Владимир Афанасьевич в течение нескольких десятилетий работал режиссером-постановщиком спортивных парадов на Крещатике, за что и получил звание "Заслуженного деятеля искусств".

"Я был ведущим специалистом по организации спортивно-художественных мероприятий. Организовывал праздники для людей не только в Киеве, но и во всех городах Украины. Самые яркие – это 1500-летие Киева и Олимпиада-80. Все это я организовывал… Ни один спортивно-художественный праздник без меня в Киеве не проходил", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Константинов.

Говорят, что художник должен быть голодным, но представители Единого координационного центра так не считают. Поэтому пока "молодой художник" (а именно так Владимир Афанасьевич себя чувствует!) заполняет полки своими произведениями, волонтеры центра заполнили полки его холодильника: консервами, вкусностями, маслом, крупами и другими продуктами из наборов первой необходимости.

"Спасибо за паек и общение. Это для меня существенная поддержка", – говорит на прощанье пенсионер.

Реклама

Кстати, за время работы Единого координационного центра, продуктовые наборы первой необходимости уже получили почти 34 000 киевлян. Горячая линия Единого координационного центра КГГА: (044) 362 50 23 kyiv.stopcovid.org.ua.

Ранее корреспондент "Сегодня" прогулялся по улицам города и сфотографировал, что на них происходит во время карантина. Отметим, что карантин официально продлен до 22 мая, но уже сняты некоторые ограничения.

Так, в столице с 5 мая киоски и кофейни могут работать на вынос, также открылись три рынка – "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной". С 6 мая должны возобновить работу "Печерский" и "Владимирский" рынки.

Также смотрите в сюжете, как украинцы проводят время на изоляции:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама