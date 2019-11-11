"Жлоб-арт" под Киевом: на набережной в Ирпене дерево засунули в клетку

Вокруг набережной, которая обошлась в 75 миллионов гривен, разгорелся нешуточный скандал

Фото: Михайлина Скорик-Шкаровская/Facebook

В Ирпене на минувших выходных открыли вторую очередь набережной, которая была отреставрирована за 75 миллионов гривен. После открытия в населенном пункте разгорелся скандал, так как местные жители обратили внимание на ряд объектов, которые обошлись городу в немалые деньги.

В частности, на набережной высадили березу, которое зачем-то поместили в клетку.

Фото: Михайлина Скорик-Шкаровская

Как пишет в своем Facebook экс-кандидат в народные депутаты Михайлина Скорик-Шкаровская, клетка стоила городскому бюджету 46,5 тыс. гривен. Жители Ирпеня уже прозвали клетку "жлоб-артом".

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Впрочем, на клетку уже успели сделать фотожабу с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком и депутатом горсовета Максимом Плешко.

Фото: Ірпінь Daily / Ирпень В тренде Соскучился за женой и не дали кредит: почему осужденные за ложное минирование звонили "102"

При этом вызывает вопросы и укладка плитки, которая уложена криво "на зло перфекционистам".

Также в группе "Ірпінь Daily/Ирпень" в Facebook пользователи отмечают, что на набережной сотрудники муниципальной стражи на новых электроквадроциклах будут охранять 120 фонарей, 100 скамеек, 80 урн, 10 комплексов для проведения пикников, 10 гамак-комплексов, арт-объекты, 561 высаженное дерево и 4,5 га газонной травы. Фото: Ірпінь Daily / Ирпень

Это уже не первый скандал со строительством в Ирпене. В начале осени правоохранители провели обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК "Фрешсити", ЖК "Панорамный 2", ЖК "Княжий двор". Еще в 2016 году инвесторы вложили более 80 миллионов гривен в новые дома, однако позже строительство заморозили. Поэтому более 1500 граждан стали жертвами мошенников и так и не получили свои квартиры.

Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за реконструкции знаменитого кинотеатра "Зоряный" на Печерске. Вместо обещанного четырехэтажного кинозала возводится шестиэтажный ТРЦ. "Сегодня" разбирались, в чем дело.

Ранее киевляне, чтобы спасти кинотеатр "Киев", составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

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