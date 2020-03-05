Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из Новых Санжар, где закончилась обсервация эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.
Александр поприветствовал в студии программы "Сегодня" ведущий Игорь Пупков. Журналист поблагодарил всех тех, кто во время обсервации поддерживал находящихся в медчасти людей.
Александр Махов – единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай,откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев.
Все это время корреспондент "Сегодня" ежедневно вел репортажи о жизни эвакуированных, рассказывая, в частности, о ситуации в медчасти "Новые Санжары" изнутри.
Также "Сегодня" рассказали о подробном видеоблоге Александра Махова, который вышел на телеканале "Украина 24". В последний день обсервации он рассказал о самом главном, что происходило за эти две недели.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что ждет эвакуированных из Китая после обсервации.
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