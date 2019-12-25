Зима без снега: в Киеве появится снеговик, который никогда не растает

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В Днепровском районе столицы появятся два новых ярких арт-объекта. Сани с оленями и большими подарками установят на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная", а вторая композиция будет размещена в парке "Победа" – улыбающийся снеговик, который держит на плече лыжи. Возле него также появятся три зеленых елки и снежинки из дождика.

Новые арт-объекты обещают установить на локациях уже завтра.

"Жители Днепровского района получат две очень красивые локации, возле которых можно будет сфотографироваться. Мы начали работать с пенопластом. Наши партнеры купили специальный механизм, который позволяет вырезать из этого материала любые картинки и сюжеты. Наши сотрудники изготовили крутого снеговика с лыжами, а также оленей и сани с огромными подарками. Все конструкции уже покрашены и готовы к установке", – рассказал сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

Как создавали необычные арт-объекты, смотрите на фото Евгения Ковшуна:

Новогодние арт-объекты изготовлены силами сотрудников коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Рабочие мастерили их в теплицах, чтобы могла высохнуть краска.

"Мы решили разместить арт-объекты в людных местах, чтобы создать для жителей и гостей района новогоднее настроение. Например, оленей с санями можно буде увидеть проезжая в поезде метро или в автомобиле по Броварскому проспекту. Кстати, пенопласт "бронирован" малярной сеткой и отштукатурен. А наш снеговик никогда не растает: он нанес на себя очень много крема от солнечного загара и может выдержать даже сильную жару", – добавляют в КП по СЗН Днепровского района.

Напомним, что в сквере на улице Рейтарской в Киеве временно демонтировали скульптуру Ежика в тумане. Как уже сообщал сайт "Сегодня", в этом сквере начались масштабные работы по созданию эко-парка. А на пеньке, где раньше сидел Ежик, появился большой плакат с фотографией колючего и надписью: "Пошел считать звезды. Вернусь на открытие!".

Ранее мы сообщали, что памятник основателям Киева на Почтовой площади снова преобразился. Малыши в виде Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь получили праздничные новогодние теплые костюмчики. Напомним, что год назад утеплять памятник начали журналисты газеты "Сегодня" вместе с автором памятника Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контанкт", сотрудники которой пошили костюмы.

Как это происходило, смотрите в нашем сюжете:

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