Зимняя жара: синоптики прогнозируют в Киеве до +8 градусов

При этом такая же погода ожидается по всей области

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в четверг, 19 декабря, в День святого Николая, синоптики по-прежнему прогнозируют весеннюю погоду. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в столице будет солнечно, температура воздуха днем поднимется до +6...+8 градусов, ночью будет на уровне +4...+6 градусов.

При этом такая же погода ожидается по всей области. В Мироновке, Белой Церкви, Фастове, Яготине, Барышевке, Борисполе синоптики обещают до +7...+9 градусов.

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Кроме того, как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Ранее в столице зацвели жимолость и одуванчики.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

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