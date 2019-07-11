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Зону отчуждения Чернобыльской АЭС начали готовить для туристов

11 июля, 12:00

Госагентство по управлению зоной отчуждения будет и в дальнейшем обеспечивать безопасное пребывание в зоне отчуждения туристов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа по превращению Чернобыльской зоны в туристический объект заниматься работой с туристами будет Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. Об этом сообщил глава Госагентства Виталий Петрук, пишет "Укринформ".

По его словам, число желающих посетить Чернобыльскую зону из года в год растет, а Госагентство будет и в дальнейшем обеспечивать безопасное пребывание в зоне отчуждения туристов, с соблюдением всех правил радиационной безопасности.

"Эта территория будет развиваться. Ее 85% – Чернобыльский радиационно-экологический заповедник. Де-факто, человеческая деятельность охватывает здесь лишь 3% территории. Остальная территория, которая не входит в заповедник, законодательной инициативой, которая уже есть в ВР, будет территорией специального промышленного использования, где будет совершенствоваться инфраструктура обращения с радиоактивными отходами", – уточнил Петрук.

Он отметил, что в этой зоне расположена Чернобыльская АЭС, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, а также объекты обращения с радиоактивными отходами.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый чернобыльский саркофаг пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. Под пролет арки даже можно разместить Колизей.


Также смотрите фото конфайнмента.

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Тег туризм, Чернобыль, ЧАЭС, киевская область, Чернобыльская АЭС

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