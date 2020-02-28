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Зоопарк готовят к весне: на обновленный пруд выпустили пару черных лебедей (фото)

28 февраля, 17:20

Александр Марущак

Величественные птицы комфортно чувствуют себя на новом месте

В Киевском зоопарке уже чувствуется приход весны. На обновленные озера выпустили пару черных лебедей, которые плавают по водной глади и встречают посетителей.

"Лебедей выпустили на первое из трех наших отремонтированных озер. Птицы ранее жили на территории птичника. Теперь осваиваются на новом месте и на большой воде. Самец и самка живут на озере пятый день. Чувствуют себя комфортно. Правда, парочка немного "воюет" с белым лебедем, которого мы поселили на соседнем озере. Так они делят территорию. Чтобы конфликтов не возникало, там установили разделяющую сетку", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

С понедельника на озера будут возвращать пеликанов, а также на воду вернутся фламинго. Кстати, карпов Кои уже выпустили в водоем и ими можно полюбоваться.

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Отметим, что на днях в Киевском зоопарке сообщили о пополнении: там появились пара гуанако – Рикардо и Рахель. Они переехали в столицу из Ровенского зоопарка. Ранее такие животные в Киевском зоопарке не проживали.

В зверинце говорят, что новым питомцам все вокруг интересно, они много играют в своем в вольере.

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Киев лебеди птицы киевский зоопарк Черный лебедь озера

Источник: Сегодня

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