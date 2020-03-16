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Атака коронавируса: Киев выделяет 10 млн гривен на закупку медмасок

16 марта, 10:51

Наталья Руда

Как сообщил столичный мэр, маски поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация"

Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Twitter.

"В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - написал Кличко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, должно быть 5000.

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Ранее в Госпродпотребслубе Киева рассказали, как проверяют выполнения требований по соблюдению карантина в столичных ТРЦ, который действует в Киеве из-за опасности распространения коронавируса. Так, на входах в торговые центры появились медработники, которые визуально определяют, есть ли у посетителя признаки заболевания: лихорадка, насморк. Таким предлагают измерить температуру, а в случае ее выявления посетителя не допускают в помещение и предлагают немедленно проехать в больницу для установления точного диагноза.

Отметим, что общенациональный карантин продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев маска коронавирус

Источник: Сегодня

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