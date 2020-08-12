Береза заявил, что снова идет в мэры Киева

Бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о выдвижении своей кандидатуры от "ЭкоПартии" на пост мэра Киева на предстоящих выборах.

Реклама

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда "ЭкоПартии" – в Киевсовет. Я устал задавать себе одни и те же вопросы: почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас, вместо этого, только незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки? Все просто: рыба гниет с головы", – написал Береза.

По его словам, столицей десятилетиями руководили "случайные люди", у которых не было ни стратегии, ни видения будущего Киева.

"Нужно только выгнать из кабинетов старых коррупционеров, и не позволить завести новых, в сочетании с очередными лжецами, проходимцами и квартальцами", – уточнил Береза.

Реклама

Читайте также: Стало известно, кто идет на выборы мэра Киева от "Слуги народа"

В тренде Эксперт о шансах Притулы стать мэром Киева: Мощный проект

Также он добавил, что в его политсиле – "профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь".

Напомним, что на прошлых выборах мэра Киева, которые прошли в 2015 году, Береза также баллотировался на пост мэра столицы, однако проиграл во втором туре Виталию Кличко. Во втором туре за Кличко проголосовали 66,5% избирателей, за Березу, который шел от "Партии решительных граждан", – 33,51%.

Отметим, что накануне, 11 августа, свое намерение идти в мэры Киева подтвердил и шоумен Сергей Притула. Он будет баллотироваться от партии "Голос".

Как сообщалось ранее, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. В Киеве о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама