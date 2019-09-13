Битва за Киев: когда пройдут выборы в столице

Эксперты считают, что перевыборы, которые теперь явно пройдут в конце года, более выгодны новым политсилам

Политическая обстановка в Киеве накаляется: выборы в столице таки состоятся в этом году. Вчера депутаты сорвали важное заседание, а мэр заявил о скором прекращении полномочий Киеврады VIII созыва.

В четверг Киеврада должна была собраться на первую сессию после четырехмесячного перерыва. Но утром зал оказался полупустым, зарегистрировалось всего 47 депутатов из 120. Не явились на заседание депутаты от фракции "Еднисть", "Киевская команда" и некоторые представители других фракций. Перед присутствующими выступил разозленный мэр Виталий Кличко.

"Кворума нет. Почему? С многими депутатами "работают". Подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это перед началом отопительного сезона и бюджетного процесса. Депутаты несут ответственность перед киевлянами. Я инициирую консультации с главами фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киеврады VIII созыва", — заявил Кличко. Рассмотрят вопрос 17 сентября.

О том, что некоторые политсилы объединились против нынешней киевской власти, стало известно еще накануне. С критикой выступили глава фракции "Еднисть", в которую нынче входят бывшие соратники Леонида Черновецкого, Александр Омельченко, исключенный из фракции "Самопомич" глава группы "Киевская команда" Сергей Гусовский и депутат-выходец из "Солидарности" Илья Сагайдак.

"Прикрываясь необходимостью сохранить местное самоуправление, Кличко хочет распылить КГГА на ряд ручных "исполнительных органов". Цель этого шага — любым способом сохранить власть в столице, чтобы и дальше сидеть на потоках", — заявил Гусовский.

Сагайдак добавил, что на сессии собираются выносить вопросы "с коррупционной составляющей".

Эксперты считают, что перевыборы, которые теперь явно пройдут в конце года, более выгодны новым политсилам.

"После молниеносной победы команды Зеленского на выборах в Верховную Раду на волне популярности они стремятся большинством зайти в состав Киеврады, переломив таким образом существующее политическое положение в столице. Пока рейтинги у них высокие, они хотят этим воспользоваться. Ведь Киев по значению не менее важен, чем ВР", — говорит глава Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные выборы в столице уже в этом году, и если да, то кто имеет наибольшие шансы на победу.

При этом напомним, что ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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