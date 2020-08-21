Борщаговский мост – открыт: опубликовано видео с высоты птичьего полета

Путепровод более 50 лет не видел ремонта и там в любой момент могла произойти катастрофа

Дорожники досрочно завершили ремонт Борщаговского путепровода, и теперь мост, который связывает центр столицы со спальным массивом в Святошинском районе, полностью открыт.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook и выложил видео обновленного объекта с высоты птичьего полета.

"Проезд по Борщаговскому путепроводу полностью открыт. Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта", – напомнил мэр.

По словам Кличко, во время ремонтных работ заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему.

"И еще одна приятная новость. С сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улице Николая Василенко", – добавил градоначальник.

Видео: kyivcity.gov.ua

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Сайт "Сегодня" сообщал, что работы на Борщаговском мосту велись в режиме "нон-стоп". Завершить их на части путепровода в сторону Борщаговки и восстановить движение планировали к началу сентября.

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