Бюджет Киева-2020: кому из чиновников дадут больше всего денег

В ближайшие дни, как ранее обещал мэр Киева Виталий Кличко, на рассмотрение Киеврады должен быть подан проект бюджета столицы на 2020 год.
В частности, как уже сообщалось, прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год является сбалансированным и составляет 57 млрд 991 млн гривен. На 16% увеличено финансирование отрасли образования, на 6% – ЖКХ и на 15% – дорожно-транспортного хозяйства. По общему фонду доходы бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному – 5 млрд 158 млн. Расходы составляют 57 млрд 991 млн грн.
Сайт "Сегодня" проанализировал распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году, согласно опубликованному на сайте Киеврады проекту бюджета. Так, больше всего средств планируется выделить на Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (более 2,3 млрд гривен) и Департамент социальной политики (более 2,7 млрд гривен). Почти 2 млрд гривен предусмотрено на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Среди районов большее финансирование получит Дарницкая РГА – более 1,5 млрд гривен.
Подробнее смотрите в таблице:
|Распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году
|Всего (грн)
|Киеврада (Секретариат)
|63 472 600
|Киевская городская государственная администрация
|49 728 480
|Департамент образования и науки
|2 381 274 781
|Департамент здравоохранения
|206 108 930
|Департамент соцполитики
|2 793 311 295
|Служба по делам детей и семьи
|55 127 600
|Департамент культуры
|810 770 375
|Департамент молодежи и спорта
|1 059 552 102
|Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры
|1 971 335 691
|Департамент градостроительства и архитектуры
|81 954 300
|Департамент охраны культурного наследия
|61 634 800
|Департамент транспортной инфраструктуры
|1 286 414 710
|Департамент информационно-коммуникационных технологий
|552 318 600
|Управление туризма и промоций КГГА
|16 355 820
|Управление экологии и природных ресурсов
|1 444 351 042
|Департамент коммунальной собственности
|34 990 000
|Департамент земельных ресурсов
|247 580 000
|Департамент внутреннего финконтроля и аудита
|200 000
|Голосеевская РГА
|955 458 140
|Дарницкая РГА
|1 584 819 515
|Деснянская РГА
|1 251 086 535
|Днепровская РГА
|1 183 541 440
|Оболонская РГА
|1 197 317 577
|Печерская РГА
|467 433 170
|Подольская РГА
|692 619 498
|Святошинская РГА
|1 224 389 765
|Соломенская РГА
|1 132 852 934
|Шевченковская РГА
|889 727 770
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние пять лет бюджет Киева увеличился с 18 миллиардов гривен до почти 60 миллиардов гривен. По его словам, этого удалось добиться прежде всего "после внедрения городской властью прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок". Напомним, в бюджете Киева 2014 года доходная часть была утверждена на уровне 20,1 млрд грн, расходная – на уровне 19,8 млрд грн. Доходы и расходы бюджета-2019 были утверждены на уровне 54,9 млрд грн.
При этом Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.
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