Бюджет Киева-2020: кому из чиновников дадут больше всего денег

Сайт "Сегодня" проанализировал распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году в столице

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В ближайшие дни, как ранее обещал мэр Киева Виталий Кличко, на рассмотрение Киеврады должен быть подан проект бюджета столицы на 2020 год.

В частности, как уже сообщалось, прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год является сбалансированным и составляет 57 млрд 991 млн гривен. На 16% увеличено финансирование отрасли образования, на 6% – ЖКХ и на 15% – дорожно-транспортного хозяйства. По общему фонду доходы бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному – 5 млрд 158 млн. Расходы составляют 57 млрд 991 млн грн.

Сайт "Сегодня" проанализировал распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году, согласно опубликованному на сайте Киеврады проекту бюджета. Так, больше всего средств планируется выделить на Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (более 2,3 млрд гривен) и Департамент социальной политики (более 2,7 млрд гривен). Почти 2 млрд гривен предусмотрено на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Среди районов большее финансирование получит Дарницкая РГА – более 1,5 млрд гривен.

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Распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году Всего (грн) Киеврада (Секретариат) 63 472 600 Киевская городская государственная администрация 49 728 480 Департамент образования и науки 2 381 274 781 Департамент здравоохранения 206 108 930 Департамент соцполитики 2 793 311 295 Служба по делам детей и семьи 55 127 600 Департамент культуры 810 770 375 Департамент молодежи и спорта 1 059 552 102 Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры 1 971 335 691 Департамент градостроительства и архитектуры 81 954 300 Департамент охраны культурного наследия 61 634 800 Департамент транспортной инфраструктуры 1 286 414 710 Департамент информационно-коммуникационных технологий 552 318 600 Управление туризма и промоций КГГА 16 355 820 Управление экологии и природных ресурсов 1 444 351 042 Департамент коммунальной собственности 34 990 000 Департамент земельных ресурсов 247 580 000 Департамент внутреннего финконтроля и аудита 200 000 Голосеевская РГА 955 458 140 Дарницкая РГА 1 584 819 515 Деснянская РГА 1 251 086 535 Днепровская РГА 1 183 541 440 Оболонская РГА 1 197 317 577 Печерская РГА 467 433 170 Подольская РГА 692 619 498 Святошинская РГА 1 224 389 765 Соломенская РГА 1 132 852 934 Шевченковская РГА 889 727 770

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние пять лет бюджет Киева увеличился с 18 миллиардов гривен до почти 60 миллиардов гривен. По его словам, этого удалось добиться прежде всего "после внедрения городской властью прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок". Напомним, в бюджете Киева 2014 года доходная часть была утверждена на уровне 20,1 млрд грн, расходная – на уровне 19,8 млрд грн. Доходы и расходы бюджета-2019 были утверждены на уровне 54,9 млрд грн.

При этом Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.

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