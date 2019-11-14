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Бюджет Киева-2020: кому из чиновников дадут больше всего денег

14 ноября, 16:57

Сайт "Сегодня" проанализировал распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году в столице

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В ближайшие дни, как ранее обещал мэр Киева Виталий Кличко, на рассмотрение Киеврады должен быть подан проект бюджета столицы на 2020 год.

В частности, как уже сообщалось, прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год является сбалансированным и составляет 57 млрд 991 млн гривен. На 16% увеличено финансирование отрасли образования, на 6% – ЖКХ и на 15% – дорожно-транспортного хозяйства. По общему фонду доходы бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному – 5 млрд 158 млн. Расходы составляют 57 млрд 991 млн грн.

Сайт "Сегодня" проанализировал распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 году, согласно опубликованному на сайте Киеврады проекту бюджета. Так, больше всего средств планируется выделить на Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (более 2,3 млрд гривен) и Департамент социальной политики (более 2,7 млрд гривен). Почти 2 млрд гривен предусмотрено на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Среди районов большее финансирование получит Дарницкая РГА – более 1,5 млрд гривен.

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Подробнее смотрите в таблице:

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Распределение финансирования на реализацию местных/региональных программ в 2020 годуВсего (грн)
Киеврада (Секретариат)63 472 600
Киевская городская государственная администрация49 728 480
Департамент образования и науки2 381 274 781
Департамент здравоохранения206 108 930
Департамент соцполитики2 793 311 295
Служба по делам детей и семьи55 127 600
Департамент культуры810 770 375
Департамент молодежи и спорта1 059 552 102
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры1 971 335 691
Департамент градостроительства и архитектуры81 954 300
Департамент охраны культурного наследия61 634 800
Департамент транспортной инфраструктуры1 286 414 710
Департамент информационно-коммуникационных технологий552 318 600
Управление туризма и промоций КГГА16 355 820
Управление экологии и природных ресурсов1 444 351 042
Департамент коммунальной собственности34 990 000
Департамент земельных ресурсов247 580 000
Департамент внутреннего финконтроля и аудита200 000
Голосеевская РГА955 458 140
Дарницкая РГА1 584 819 515
Деснянская РГА1 251 086 535
Днепровская РГА1 183 541 440
Оболонская РГА1 197 317 577
Печерская РГА467 433 170
Подольская РГА692 619 498
Святошинская РГА1 224 389 765
Соломенская РГА1 132 852 934
Шевченковская РГА889 727 770

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние пять лет бюджет Киева увеличился с 18 миллиардов гривен до почти 60 миллиардов гривен. По его словам, этого удалось добиться прежде всего "после внедрения городской властью прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок". Напомним, в бюджете Киева 2014 года доходная часть была утверждена на уровне 20,1 млрд грн, расходная – на уровне 19,8 млрд грн. Доходы и расходы бюджета-2019 были утверждены на уровне 54,9 млрд грн.

При этом Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.

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бюджет Киев финансирование Киеврада

Источник: Сегодня

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