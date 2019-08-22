Центр Киева или Лукьяновка: где будет "жить" руководство КГГА

Киевская городская администрация сменила юридический адрес, а "Сегодня" разбирались, что это значит для жителей столицы

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Киевлян взволновала смена юридического адреса Киевской горадминистрации. "Сегодня" разобрались, что это значит.

На днях стало известно, что КГГА сменила юридический адрес с ул. Крещатик, 36, на ул. Дегтяревскую, 31, — здесь нынче расположено КП "Киевблагоустройство". Кое-кто посмеялся, мол, столичные чиновники решили перебраться поближе к Лукьяновскому СИЗО, это символично. А некоторые успели предположить, что смена юрадреса — первый шаг к реальному переезду горадминистрации и ее работников с Крещатика.

Такие планы, напомним, уже много раз обсуждались. А в 2017 году даже было опубликовано распоряжение КГГА о разработке концепции, которой бы предусматривалась консолидация всех органов местной власти в едином админздании. Геннадий Плис, который тогда был первым замом Виталия Кличко, пояснял: структуры КГГА рассеяны по всему городу, а размещение их в одном здании позволит сэкономить бюджетные деньги и повысит эффективность управления столицей.

Глава Института реформ и развития Киева озвучил для "Сегодня" еще одну версию:

"Очевидно, что изменение юридического адреса КГГА — один из возможных элементов борьбы за власть в столице. То есть, к примеру, это может служить тем, что в случае назначения Офисом президента главы КГГА, чтобы он находился на Дегтяревской, а не на Крещатике", — говорит Александр Вовченко.

В КГГА же поясняют, что никаких подводных камней в смене юрадреса нет, никто никуда не уезжает, а обычные жители изменений не почувствуют.

"Это просто вопрос оптимизации. Сейчас по Крещатику, 36, — налоговый адрес самой КГГА и всех подразделений. Это создает определенные неудобства. Например, "Киевблагоустройство" находится на улице Дегтяревской, а их почта идет к нам. Мы должны еще раз переправить эту почту по фактическому адресу, притом что иногда в присланных документах срок исполнения — не более пяти дней. Или другой пример. Пришли с решением суда, а документ фактически касается 10 адресов в Киеве, хотя налоговый адрес один — Крещатик, 36. Сейчас мы "разводим" налоговые адреса всех юрлиц, учитывая, что здание по ул. Крещатик, 36, с 2010 года закреплено за Киеврадой. У каждого подразделения будет свой налоговый адрес, а не один общий", — поясняют в КГГА.

Здесь подчеркивают, что руководство города как работало на Крещатике, так и будет работать дальше.

Напомним, что в столице уже несколько месяцев продолжается конфликт вокруг должности главы КГГА.

Мэр Киева и пока что еще глава горадминистрации Виталий Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив, что увольнение его с поста главы городской государственной администрации неконституционно.

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