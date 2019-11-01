Что происходит с пробками в Киеве: отвечает Максим Бахматов, онлайн-трансляция

Сайт "Сегодня" и советник мэра Максим Бахматов проводят эксперимент

/ Фото: Сегодня

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с автомобильных дорог столицы:

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Напомним, что на многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

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Сообщалось, что массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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