Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Что происходит с пробками в Киеве: отвечает Максим Бахматов, онлайн-трансляция

1 ноября, 13:27

Сайт "Сегодня" и советник мэра Максим Бахматов проводят эксперимент

/ Фото: Сегодня

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с автомобильных дорог столицы:

Реклама

Напомним, что на многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

В тренде
Отопительный сезон в Киеве: когда во всех домах станет тепло
Фото: КГГА

Сообщалось, что массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

парковка в Киеве пробки в Киеве Максим Бахматов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в Киеве
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в КиевеДругие новости
Кличко назвал дату включения отопления в Киеве
Кличко назвал дату включения отопления в КиевеВласть
В столице заработал обновленный стадион
В столице заработал обновленный стадион "Русановец"Власть
Гончарук отстранил от должности главу Геокадастра Киевской области
Гончарук отстранил от должности главу Геокадастра Киевской областиУкраина
Мэр Кличко проверил готовность техники к зиме
Мэр Кличко проверил готовность техники к зимеВласть

Новости партнеров

Loading...
загрузка...