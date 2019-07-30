Чушь и некомпетентность: Кличко записал гневный видеответ Богдану

Мэр Киева Владимир Кличко, который может быть переназначен главой КГГА, прокомментировал заявления главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в том числе относительно коррупционных схем в городской власти. Он записал соответствующее видеообращение и опубликовал в Facebook.
Он назвал все заявления главы Офиса президента в свой адрес – полной чушью и некомпетентностью.
"Когда я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович с полным уважением к вам… Если власть будут представлять такие брехливые непрофессионалы как Андрей Богдан, о каких новых стандартах мы можем говорить в политике", – сказал Кличко.
Мэр отметил, что Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих" (о которых говорил Богдан). Он также попросил назвать имена тех, кто и кому предлагал "откаты".
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"Сплетни и безосновательная ложь, а также манипуляция законами, Конституцией. Все это смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководителя Офиса главы государства? Как-то неудобно за таких ньюсмейкеров", – подчеркнул столичный градоначальник.
Кличко добавил, что он не борется за кресла и ему не нужны должности, а борется за город.
Как сообщали новости "Сегодня", на брифинге Андрей Богдан рассказал, что Кличко должен покинуть пост главы Киевской городской администрации. Также было заявлено о том, что при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, пешеходно-велосипедного моста и Шулявского путепровода в столице были использованы коррупционные схемы. Также шла речь о якобы "смотрящих", которые предлагали огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое. В свою очередь Кличко ответил Богдану на обвинения в незаконной деятельности.
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