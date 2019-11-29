Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Зам Кличко, отказавшийся уходить в отставку, уволился из КГГА

29 ноября, 14:07

Давтян уволился по собственному желанию

Фото: facebook.com/pg/davtyan.dmytro

Фото: facebook.com/pg/davtyan.dmytro

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, который ранее отказался уходить в отставку, все же покинул занимаемую должность. Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте КГГА, с 29 ноября Давтян уволен по собственному желанию.

"Спасибо всем за два года совместной работы. Прежде всего, хочу поблагодарить сотрудников Департаментов транспорта, промышленности, информационно-коммуникационных технологий и всех профильных коммунальных предприятий. Огромная благодарность всем коллегам из КГГА, депутатскому корпусу и каждой фракции в отдельности. Особая благодарность международным партнерам – ЕИБ, ЕБРР, IFC, Мировому банку, посольствам и всем международным организациям, которые не безразличны к судьбе и развитию Киева и Украины", - написал Давтян на своей странице в Facebook.

Реклама

Напомним, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко обновил свою команду и заявил, что попросил написать заявления об увольнении двух своих заместителей – Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Давтян в ответ заявил, что никакие заявления об увольнении он писать не будет.

Ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев увольнение КГГА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТРЦ на месте столичного рынка
ТРЦ на месте столичного рынка "Петровка": что разрешили в КГГА и где будет вестись строительствоДругие новости
Киевляне назвали самого лучшего мэра столицы
Киевляне назвали самого лучшего мэра столицыВласть
Кличко побоксировал со столичными копами (видео)
Кличко побоксировал со столичными копами (видео)Власть
В КГГА заявили, что кинотеатр
В КГГА заявили, что кинотеатр "Киев" находится в аварийном состоянииДругие новости
В КГГА вплотную занялись скандальным
В КГГА вплотную занялись скандальным "монстром на Подоле"Власть
НАБУ завершило расследование по делу советника Кличко
НАБУ завершило расследование по делу советника КличкоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...