Зам Кличко, отказавшийся уходить в отставку, уволился из КГГА

Фото: facebook.com/pg/davtyan.dmytro

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, который ранее отказался уходить в отставку, все же покинул занимаемую должность. Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте КГГА, с 29 ноября Давтян уволен по собственному желанию.

"Спасибо всем за два года совместной работы. Прежде всего, хочу поблагодарить сотрудников Департаментов транспорта, промышленности, информационно-коммуникационных технологий и всех профильных коммунальных предприятий. Огромная благодарность всем коллегам из КГГА, депутатскому корпусу и каждой фракции в отдельности. Особая благодарность международным партнерам – ЕИБ, ЕБРР, IFC, Мировому банку, посольствам и всем международным организациям, которые не безразличны к судьбе и развитию Киева и Украины", - написал Давтян на своей странице в Facebook.

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Напомним, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко обновил свою команду и заявил, что попросил написать заявления об увольнении двух своих заместителей – Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Давтян в ответ заявил, что никакие заявления об увольнении он писать не будет.

Ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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