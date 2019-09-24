Давтян заявил, что "из новостей" узнал о своем увольнении из КГГА

По словам Давтяна, никакого заявления об увольнении он писать не собирается

Фото: facebook.com/pg/davtyan.dmytro

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян прокомментировал сообщение о своем увольнении из КГГА. Напомним, что накануне мэр Киева Виталий Кличко обновил свою команду и заявил, что попросил написать заявления об увольнении двух своих нынешних заместителей – Дмитрия Давтяна и Александр Спасибко.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей. Председатель КГГА борется за свое политическое будущее и тут уж не до сантиментов или мужской чести", - написал Давтян на своей странице в Facebook.

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При этом Давтян заявил, что будет и дальше работать "на благо киевлян".

Ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Отметим, что в Верховной Раде ранее были зарегистрированы два законопроекта об изменениях в Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве".

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