Декларации главных чиновников Киева: Кличко обеднел, а у первого зама появился счет в банке

У Кличко в свежей декларации стало меньше недвижимости, а зарплата выросла вдвое

Фото: kyivcity.gov.ua.

Декларации главных чиновников Киева: Кличко обеднел, а у первого зама появился счет в банке Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fc2/e95/5c3fc2e951e35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fc2/e95/5c3fc2e951e35.jpg 2019-04-01T09:03:00+03:00 Власть У Кличко в свежей декларации стало меньше недвижимости, а зарплата выросла вдвое

Руководители Киева подали новые декларации о доходах. "Сегодня" проанализировали, что покупали и продавали глава КГГА и его замы и как изменилось их благосостояние.

БОСС. У Виталия Кличко в свежей декларации стало меньше недвижимости: исчез участок в Лютеже, которым владела жена. Зарплата главы КГГА выросла вдвое, но все равно остается намного ниже, чем у подчиненных. Также Кличко в этот раз указал мизерный доход от роялти — чуть больше 20 тыс. грн. В прошлом году он составлял 4,9 млн грн! Были у мэра в 2018 году и существенные расходы. Он трижды заплатил за размещение телевизионной рекламы. Общая сумма этих трат составила 1,9 млн грн.

ЗАМЫ. Первый замглавы КГГА Николай Поворозник в предыдущей декларации указал две квартиры среди объектов незавершенного строительства, а в свежей — только одну. Чиновник задекларировал больше наличных — 1,5 млн грн вместо миллиона. А еще открыл новый счет в банке на 700 тыс. грн.

Петр Пантелеев указал в декларации о доходах за 2018 год на 10 тысяч долларов больше наличных. А еще в прошлом году он нашел оплачиваемую работу по совместительству — доцентом в Киевском университете строительства и архитектуры.

Доход Александра Спасибко в прошлом году состоял только из зарплаты. В то же время он задекларировал 1,4 млн грн наличными (в прошлом году было 653 тыс. грн). Но в 2017-м Спасибко получил в подарок от родственника 1,3 млн грн.

Дмитрий Давтян, один из самых состоятельных замов, среди прошлогодних расходов указал страховку за 145 тыс. грн и покупку авиабилета за 119 тыс. грн.

В декларациях замов, пополнивших команду Кличко в прошлом году, существенных изменений мы не заметили. Напомним, в 2018-м были назначены замами четыре новых человека. Вячеслав Непоп и его жена все так же владеют несколькими миллионами наличных. Владимир Слончак 511 тыс. грн заработал еще в Киевраде, а 60,6 тыс. грн — уже в КГГА. Валентин Мондриевский выплачивает кредиты. Марина Хонда имеет небольшой доход от сдачи в аренду земли в Черниговской области. Вспомним и про заммэра Анну Старостенко, которая находится в декрете. Она также не задекларировала ни новой недвижимости, ни авто. Но в прошлом году взяла займ в размере 600 тыс. грн.

Итак, что именно задекларировали глава КГГА и его замы:

Виталий Кличко, глава КГГА

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Недвижимость: квартира 251,8 кв. м, у жены — дом в селе Лютеж Вышгородского района площадью 785 кв. м.

Транспорт: прицеп-платформа Ironhorse, мотоцикл Fine Custom, 9 велосипедов, у жены — авто Toyota Sequoia, Land Rover.

Доходы: зарплата 367,5 тыс. грн, роялти 20,5 тыс. грн, три подарка стоимостью 2,2 тыс. грн.

Денежные активы: наличные $15,4 тыс., 27,4 тыс. евро. На счетах в банках — 122 тыс. грн, $29,3 тыс., 1 тыс. евро. Деньги, одолженные третьим лицам, — 8,8 млн грн.

Ценности: рояль белый Yamaha, старинные антикварные мраморные часы (Франция, вторая половина XIX века), наручные часы марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, у жены — ювелирные изделия марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, несколько наручных часов.

Николай Поворозник, первый замглавы КГГА

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: два земучастка в Василькове по 1000 кв. м каждый, один объект незаконченного строительства — квартира площадью 42,24 кв. м. У жены — земельный участок площадью 1496 кв. м в Гостомеле и там же — жилой дом площадью 193 "квадрата". У сына и дочери — квартира в Гостомеле площадью 43,4 кв. м, у дочери — дом в Гостомеле 193 кв. м.

Транспорт: мотоцикл BMW, у жены — авто "Москвич" 1990 года и Volvo V40.

Доход: зарплата 625,7 тыс. грн, проценты — 9,7 тыс. грн, доход от отчуждения недвижимого имущества — 549,3 тыс. грн. Члены семьи задекларировали доходы от продажи имущества в общей сумме 535 тыс. грн, а жена также доход от продажи ценных бумаг 782,4 тыс. грн.

Денежные активы: наличные — 1,5 млн грн, у жены — $30 тыс. и 640 тыс. грн, у дочери — 156 тыс. грн. На счетах в банке — 700 тыс. грн.

Ценности: —

Дмитрий Давтян, замглавы КГГА по вопросам транспорта

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: нежилое помещение в Харькове площадью 648,40 кв. м. Квартира сестры в Харькове площадью 363,7 кв. м, которой чиновник пользуется "в связи с регистрацией места проживания". Арендованный жилой дом площадью 365,8 "квадрата" в Козине Обуховского района. У жены — гараж в Киеве и в совместной собственности с другими родственниками квартира площадью 65,9 кв. м.

Транспорт: авто Mercedes Benz V250, Porsche Panamera 4S и Toyota Land Cruiser, у жены — Mercedes Benz G500.

Доход: зарплата 432,8 тыс. грн, доход от предоставления имущества в аренду — 1 млн грн, возвратная финпомощь — 1,9 млн грн, кредитные средства — 2,3 млн грн, проценты — 419 грн. У жены — доход от предпринимательской деятельности 1,1 млн грн, соцвыплаты 10 тыс. грн.

Денежные активы: наличные — 972 тыс. грн, $983 тыс., 2 млн евро, 2200 фунтов стерлингов; у жены — 890 тыс. грн и 202,6 тыс. евро. На счетах в банке — 2 тыс. грн и $34, у жены — 36 тыс. грн. Одолженные третьим лицам — 2,5 млн евро и 11 млн грн.

Ценности: 3 часов Rolex, часы DeWitt, икона Иисус Вседержитель приблизительно ХІХ века, икона "Спас на троне", Казанская икона Божьей Матери приблизительно XVIII века, икона Святого Димитрия Солунского приблизительно ХІХ—ХХ вв., картина П. О. Левченко, портфель Hermes.

У жены — часы Rolex, Chopard, Cartier, Harry Winston, ювелирные украшения Tiffany (подвеска), Messika, Jacob&Co, шуба из меха соболя Florence Mode, женский кожушок из соболя, шуба женская из каракуля, сумка Hermes, сумка из кожи крокодила.

Валентин Мондриевский, замглавы КГГА по гуманитарным вопросам

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: квартира 130 кв. м, земучасток в селе Зазимье Броварского района 1000 кв. м, земучасток в селе Гнедин Бориспольского района 1001 кв. м, в совместной собственности с семьей квартира в Белой Церкви площадью 67 кв. м.

Транспорт: Toyota Land Cruiser Prado, у жены — Volkswagen Touareg.

Доход: зарплата — 503 тыс. грн, кредитные средства — 171,6 тыс. грн, у жены — соцвыплаты 36 тыс. грн.

Денежные активы: наличные — $43 тыс., 8 тыс. евро, у жены — 50 тыс. грн и $4 тыс. На счетах в банках — 124,8 тыс. грн. Одолженные третьим лицам — $20 тыс.

Ценности: —

Вячеслав Непоп, замглавы КГГА по вопросам строительства и жилобеспечения

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: земучасток 1362 кв. м и жилой дом 478,5 кв. м в селе Рожевка Броварского района, машино-место и квартира в Севастополе 151,5 кв. м, гараж и два машино-места в Киеве, квартира в Киеве в совместной собственности с семьей 237, 8 кв. м. У жены — три машино-места в Киеве, земучасток 1470 кв. м и садовый дом 476,8 кв. м в Вите-Почтовой Киево-Святошинского района, квартира в Киеве 121,1 кв. м.

Транспорт: авто Lexus LX570, прицеп, ГАЗ-21 1969 года выпуска, у жены — Toyota Land Cruiser.

Доход: зарплата 888 тыс. грн, профсоюзные выплаты 2,5 тыс. грн.

Денежные активы: наличные — 2,9 млн грн, $146 тыс., у жены — 2,7 млн грн, $202 тыс.

Ценности: часы наручные Bovet и Breget.

Петр Пантелеев, замглавы КГГА по вопросам коммунальной инфраструктуры

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: квартира в Киеве площадью 61,10 кв. м, у жены — 25% квартиры в столице площадью 82 кв. м и квартира в Сумской области в совместной собственности площадью 94 кв. м.

Транспорт: авто у жены — Volkswagen Touareg.

Доход: зарплата 634,7 тыс. грн, зарплата по совместительству 7,7 тыс. грн, у жены — доход от предпринимательской деятельности — 358 тыс. грн, соцпомощь 20 тыс. грн.

Денежные активы: на двоих с женой $20 тыс., 3 тыс. евро, 210 тыс. грн.

Ценности: —

Владимир Слончак, замглавы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: земельный участок площадью 861 кв. м в Василькове Киевской области. У жены — квартира в Василькове 42,9 кв. м.

Транспорт: авто Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска.

Доход: зарплата — 571,7 тыс. грн.

Денежные активы: наличные — $30 тыс., 500 тыс. грн. У жены — наличными $10 тыс., 200 тыс. грн.

Ценности: мужские часы наручные механические Frederique Constant Manufacture Heart Beat.

Марина Хонда, замглавы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: квартира в Киеве площадью 127,5 кв. м и гараж 18,7 "квадарата". Шесть земельных участков в селе Погорельцы Черниговской области общей площадью около 7 га. У сына — квартира в Киеве 43,4 кв. м.

Транспорт: —

Доход: зарплата 532 тыс. грн, доход от предоставления имущества в аренду — 8,6 тыс. грн, подарок стоимостью 200 грн, взыскание по решению суда — 20 тыс. грн.

Денежные активы: —

Ценности: —

Александр Спасибко, замглавы КГГА по вопросам градостроительства и земли

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: квартира 55,40 кв. м, земучастки в селе Подгорцы Обуховского района общей площадью 3 тыс. кв. м. Жилой дом в Подгорцах площадью 247,9 кв. м.

Транспорт: —

Доход: зарплата 506 тыс. грн.

Денежные активы: наличные — 1,4 млн грн, $45 тыс. и 7 тыс. евро.

Ценности: —

Анна Старостенко, замглавы КГГА по гуманитарным вопросам (в декрете)

Фото: из архивов "Сегодня"

Недвижимость: квартира в Киеве площадью 58 кв. м.

Транспорт: авто Volvo XC60

Доход: зарплата 21 тыс. грн, государственная соцпомощь — 10 тыс. грн, займ — 600 тыс. грн. Зарплата мужа — 60 тыс. грн.

Денежные активы: —

Ценности: —

Отметим, ранее "Сегодня" узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев за прошлый год заплатил около 1 млн грн алиментов. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Так, по данным декларации, за 2018 год Князев уплатил 926 333 грн алиментов. В то же время информация об уплаченных алиментах в электронной декларации за 2017 год отсутствует.

Также мы писали, что министр юстиции Павел Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.