Декларации киевских силовиков: Крищенко собирает марки и монеты (инфографика)
Крищенко — единственный среди столичных силовиков и спасателей, кто указал в свежей декларации различные ценности, в том числе и интересные коллекции
Страстные коллекционеры, любители копить и скромные бессребреники. Такими, судя по е-декларациям, перед киевлянами предстают их главные силовики и спасатели. "Сегодня" изучили их закрома.
Практически все перечисленные люди пользуются служебным жильем в Киеве, а в прошлом году некоторые даже приобрели новые авто. К примеру, глава столичной полиции Андрей Крищенко в прошлом году получил доход от зарплаты в 1,2 млн грн (примерно по 100 тыс. грн в месяц). Впрочем, и годом ранее его зарплата была ненамного меньше. Крищенко — единственный, кто указал в свежей декларации различные ценности, в том числе и интересные коллекции. У него есть золотая цепочка, коллекция марок и старинных книг, а его супруга владеет ювелирными украшениями с бриллиантами и... коллекцией старинных монет. Однако большинство из этого перечня было приобретено еще в начале 90-х, а последние покупки главный полицейский сделал девять лет назад — в 2010 году. Но обновки в 2018-м в семье тоже были, правда, у супруги. Жена главного полицейского Киева приобрела в мае автомобиль Mercedes 2014 года выпуска. Его стоимость, согласно документу, 389 тыс. грн. Отметим, что в предыдущей декларации Крищенко указывал Hyundai, но не в собственности, а в пользовании. Сейчас этого авто нет.
Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)
Обзавелся новыми машинами и начальник главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве Андрей Ватолин. Если в предыдущей декларации у него вообще не было автомобилей, то в свежей мы видим сразу два. Жена Ватолина приобрела легковушку Honda пятилетнего возраста за 180 тыс. грн, а он сам — микроавтобус Volkswagen. Судя по декларации, бусик был куплен за рубежом, как и большинство евроблях, в Литве, за 157 тыс. грн. Еще 93,5 тыс. грн было заплачено за его таможенное оформление.
У главного киевского прокурора Романа Говды в прошлом году немного выросла зарплата, а его жена получила внушительную сумму в подарок (предположительно, от родственницы). Немного увеличилось количество наличных в семье, а сумма на счету в банке выросла вдвое.
А вот самыми скромными выглядят декларации главы Патрульной полиции Киева Юрия Зозули и начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА Романа Ткачука. Они ничего нового в прошлом году не покупали — все имущество указали прежнее. Оба жили на одну небольшую зарплату и никаких сбережений не накопили.
Ранее "Сегодня" изучили, сколько зарабатывали и что покупали главы районов столицы, а также что покупали и продавали глава КГГА и его замы и как изменилось их благосостояние.
Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.
Тем временем простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора:
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