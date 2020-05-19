Земля в Карпатах, бизнес у жен и люксовые авто: что задекларировали мэры пригородов Киева

У поселкового головы Козина по-прежнему нет жилья, а у и.о. мэра Ирпеня появилась квартира

В условиях карантина, который продолжается в Украине с середины марта, чиновники не торопятся подавать декларации, однако несколько глав столичного пригорода показали свои доходы за прошлый год. "Сегодня" проанализировали данные деклараций мэра Борисполя Анатолия Федорчука, мэра Вышгорода Алексея Момота, поселкового головы Козина Валерия Гартика, мэра Белой Церкви Геннадия Дикого и секретаря горсовета и и.о. мэра Ирпеня Андрея Литвинова.

Борисполь

В собственности Анатолия Федорчука, как и в декларации за 2018 год, значится земельный участок в Борисполе в 1000 кв. м, дом в Борисполе площадью 214,4 кв. м, гараж в Борисполе в 27,6 кв. м, хозпостройка в Борисполе в 31,9 кв. м. Впрочем, летом 2019 года, как следует из поданного документа, все это имущество на сумму более 1,2 млн гривен городской голова Борисполя оформил по договору дарения на супругу Наталью Федорчук.

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Зарплата Федорчука за год выросла и составила 809 683 гривни, доход по процентам тоже – 38 166 грн, как и пенсия – 92 487 грн. На счетах в двух банках у Федорчука 16 701 доллар и 220 795 гривен.

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Автомобилей у мэра и его жены нет.

Вышгород

Алексей Момот задекларировал, как и за 2018 год, квартиру в Вышгороде в 60 кв. м в совместной собственности, жилой дом в Вышгороде в 279,5 кв. м с правом временного пользования. Также у него в собственности Toyota Camry, у жены Марины Ступник – Mitsubishi Colt и Fiat Punto.

Зарплата Момота за год выросла почти на 200 тысяч и составила 887 636 гривен, зарплата жены тоже увеличилась – до 818 744 грн, вознаграждение – 53 941 грн.

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Активы Момота в наличке возросли – 31 тыс. долларов и 190 тыс. гривен, у жены – 20 тыс. евро, 250 тыс. гривен и на счету в банке 65 532 гривни.

Ирпень

Андрей Литвинов задекларировал две квартиры в Ирпене: 46,1 и 78,4 кв. м. Последняя стала собственностью Литвинова в марте прошлого года. Также у него есть в совместной собственности одна четвертая часть квартиры в Ирпене в 68,4 кв. м.

Зарплата Литвинова за 2019 год составила 380 404 гривни, выплата ущерба от катастрофы на Чернобыльской АЭС – 2556 грн, доход от донорства – 68 грн. Отражена в декларации стоимость полученных от Киевоблсовета орденов, медалей и грамот – 639 гривен, а также подарка от Киевоблсовета стоимостью 775 гривен. А еще Литвинов информировал о подарке в неденежной форме стоимостью 96 814 грн. Источником дохода указана Елена Литвинова, которая в декларации не значится как член семьи.

В наличности у Литвинова 200 тысяч гривен.

Автомобилей в декларации и.о. мэра Ирпеня нет.

Козин

У Валерия Гартика по-прежнему нет своего жилья, а вся недвижимость и земельные участки, как и в декларации за 2018 год, значатся в собственности у супруги Лили Гартик: земельный участок в Козине 916 кв. м, три участка в Яремче Ивано-Франковской области – 3051 кв. м, 158 кв. м и 515 кв. м, а также земля в Семеновке Обуховского района, квартира в Одессе (79,8 кв. м) и машино-место в Одессе (42,8 кв. м), 33% прав собственности на земельный участок в Козине в 985 кв. м, 33% прав собственности на супермаркет в Козине в 1231 кв. м. У дочери Гартика Валерии в собственности земля в Козине – 1000 кв. м, там же дом площадью 214,6 кв. м.

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Зарплата Гартика за год в должности поселкового головы выросла до 418 458 гривен, активы в наличке тоже увеличились до 300 тыс. гривен и 4 тыс. долларов.

Автомобилей, судя по декларации, у Гартика и членов его семьи нет.

Белая Церковь

У Геннадия Дикого в собственности шесть земельных участков общей площадью почти в 3600 кв. м, дома площадью 42,5 и 517,1 кв. м, квартира в совместной собственности с сыном на 162,1 кв. м, все в Белой Церкви. У жены в собственности земельный участок в Яблоновке в 2582 кв. м, еще один земельный участок в Фастове в 752 кв. м, нежилое здание в Фастове (512,4 кв. м), а также комплекс торговых павильонов (117,7 кв. м).

В собственности Дикого есть автомобиль Porshe Cayenne, у жены – Infiniti EX25, DAF, MAN, ЗИЛ, КамАЗ, два Renaut Kengoo, полуприцеп, прицеп и еще четыре грузовика Mercedes-Benz.

Зарплата Дикого за прошлый год составила 448 517 гривен, у жены по основному месту работы – 182 036 гривен, по совместительству 37 300 грн, доход от предпринимательской деятельности – 4 512 788 грн, доход от сдачи в аренду имущества – 210 тыс. грн, дивиденды – 25 607 грн. Доход Дикого от сдачи имущества в аренду составил 11 032 грн, также он получил 68 гривен материальной помощи от Киевского областного центра службы крови.

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В наличке у мэра Белой Церкви 1,2 млн грн, у жены – 700 тыс. грн, на счету в банке у нее – около 35 тыс. грн, у него – 5448 гривен. В декларации уточняется, что супруге городского головы в марте прошлого года был выдан кредит почти в два миллиона гривен. Поручителем выступил сын Дикого.

Мэр Бучи Анатолий Федорук, Броваров – Игорь Сапожко и Вишневого – Илья Диков пока не подали декларации за 2019 год.

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