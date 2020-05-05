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Главный полицейский Киева вылечился от COVID-19 и вернулся на работу

5 мая, 09:46

Наталья Руда

Андрей Крищенко заразился коронавирусом в конце марта

Глава столичного главка управления Национальной полиции Андрей Крищенко, который заразился коронавирусом в конце марта, полностью вылечился от COVID-19 и уже вернулся на работу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.

"Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции III ранга, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19! Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", – написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

По его словам, настроение у Крищенко бодрое и победное.

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Ранее сообщалось, что преодолел коронавирус и народный депутат Вадим Новинский.

Отметим, что коронавирусная инфекция немного снизила темпы распространения в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 мая в стране зафиксировано 12697 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 366 новых зараженных, тогда как вчера было их было 418.

Напомним, что введенный из-за коронавируса карантин в Украине продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус Андрей Крищенко

Источник: Сегодня

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