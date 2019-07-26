Гройсман сообщил, когда Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко
Правительство начнет рассмотрение на ближайшем заседании
Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит согласование увольнения Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман в эфире одной из радиостанций.
По его словам, согласно Конституции, все главы ОГА слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.
"Так или иначе, он (Кличко – ред.) слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения: назначит президент Кличко или не назначит", - сказал Гройсман, добавив, что эту тему с главой государства не обсуждал.
При этом Кличко считает, что увольнение его с поста КГГА неконституционно.
Ранее Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
В ответ пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева заявила, что из Кабмина в аппарат городского главы Киева не поступали документы по его увольнению, которое инициировали в Офисе президента.
Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.
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