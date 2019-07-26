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Гройсман сообщил, когда Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко

26 июля, 14:07

Правительство начнет рассмотрение на ближайшем заседании

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит согласование увольнения Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман в эфире одной из радиостанций. 

По его словам, согласно Конституции, все главы ОГА слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"Так или иначе, он (Кличко – ред.) слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения: назначит президент Кличко или не назначит", - сказал Гройсман, добавив, что эту тему с главой государства не обсуждал. 

При этом Кличко считает, что увольнение его с поста КГГА неконституционно.

Ранее Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации


В ответ пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева заявила, что из Кабмина в аппарат городского главы Киева не поступали документы по его увольнению, которое инициировали в Офисе президента. 

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения. 

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Тег Кабмин, увольнение, Кличко

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