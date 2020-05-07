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"Или докажите вину, или извинитесь": Кличко рассказал о расследовании скандала с Поворозником

7 мая, 12:29

Наталья Руда

По словам мэра, Поворозника на допрос так и не вызвали

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 7 мая рассказал о ситуации с расследованием в отношении первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника, который был отстранен от должности после скандала со взяткой.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию о расследовании, потому что до сих пор Поворозника не вызвали на допрос ни в качестве свидетельства, ни в качестве обвиняемого, не предоставили пока и никаких подтверждений информации (о взятке – ред.), которая была опубликована в СМИ", – сказал Кличко.

Также, по его словам, официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали.

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"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над "і". Виноват – будет отвечать по закону! Не виноват – зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!" – подытожил мэр.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, СМИ писали, что Поворозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов у представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. 14 апреля одним из подразделений СБУ был задержан посредник, якобы представлявший интересы Поворозника, при получении 60 тыс. долларов. Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить 246 тыс. долларов с другого объекта строительства.

После скандала Кличко отстранил Поворозника от должности первого заместителя главы КГГА, а сам чиновник заявил, что взяток никогда не брал.

Ранее в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

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Киев Виталий Кличко Николай Поворозник

Источник: Сегодня

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