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Известный советник Кличко ушел из КГГА: подробности

17 июля, 16:36

Наталья Руда Наталья Руда

Максим Бахматов обосновал решение тем, что хочет "сохранить политическую беспристрастность"

Советник мэра Киева и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов, которого в сентябре прошлого года Виталий Кличко представил как кризис-менеджера, уходит из городской государственной администрации на время предвыборной компании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Бахматова, такое решение он принял, чтобы не попасть под "политическую турбулентность" перед местными выборами.

"Здесь началась турбулентность, однако не управленческая, где я чувствую себя как рыба в воде, а политическая. Такая турбулентность на, мой взгляд, всегда токсична и несовместима с эффективным управлением", – написал Бахматов.

По его словам, он приостанавливает свою деятельность в КГГА, чтобы "сохранить политическую беспристрастность", а Офис Трансформации был создан как антикризисная структура помощи киевлянам, активистам в решении глобальных проблем столицы, и этот проект стал успешным. При этом он готов вернуться к работе в рамках реализации проектов Офиса в КГГА после выборов.

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В КГГА уточнили, что Кличко поблагодарил Бахматова и вручил ему нагрудный знак "Знак Почета".

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Напомним, что Бахматов ранее возглавлял "Национальный Экспоцентр Украины", с 2017 года – управляющий партнер инновационного городка UNIT.City.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко уволил директора КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Виталия Козубского. ГИВЦ является оператором системы единого электронного билета в столице, полноценный запуск которого уже несколько раз переносили.

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Киев увольнение КГГА Максим Бахматов

Источник: Сегодня

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