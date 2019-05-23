Кадровые чистки в Киеве: мэр Кличко уволил подчиненного из-за жалоб и нарушений

Должности лишился директор департамента соцполитики Юрий Крикунов

Фото: Facebook Юрия Крикунова.

Глава Киевской администрации Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА, поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и других руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства.

"Такое решение принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента. В частности, и на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ и по обращениям предпринимателей", – сообщают в КГГА.

По официальным данным, во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, обнаружили ряд нарушений: в частности, нарушения тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики. Материалы аудиторской проверки направлены в правоохранительные органы.

"Каждый чиновник должен понимать, что пришел работать на общество, а не на собственный карман. И, замечу, проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, должность директора департамента соцполитики КГГА с 2015 года занимал Юрий Крикунов. Он также является депутатом Киеврады от фракции "Солидарность". В Киевраде он является заместителем главы постоянной комиссию по вопросам охраны здоровья и социальной защиты. 22 мая Крикунов как раз отметил день рождения, ему исполнилось 53 года.

Напомним, что ранее следователи столичного главка полиции завершили досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела Департамента охраны культурного наследия КГГА, которого поймали на взятке.

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