Канатная дорога и ледовая арена в Киеве: к строительству привлекут инвесторов

В Киеве хотят привлечь инвесторов к строительству спортивного комплекса на улице Милославской в Деснянском районе и канатной дороги через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова. Проведение инвестиционных конкурсов утверждено соответствующими распоряжениями Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Так, проектом строительства на Милославской предусмотрено возведение спортивного комплекса на земельном участке площадью около 0,85 га. Ориентировочная площадь сооружения составит 6 тыс. кв. м. Там запланировано разместить спортивные залы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, ледовую арену, игровой зал, залы для занятий боксом и борьбой, а также административные помещения.

Ориентировочные технико-экономические показатели и проектные решения реализации объекта инвестирования будут определять на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации. Заказчиком строительства объекта и прединвестиционных работ является столичное коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство".

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Тем временем, заказчиком реализации канатной дороги через Днепр определено КП "Плесо". На КП "Киевское инвестиционное агентство" возложена разработка ориентировочных технико-экономических показателей и возможных передпроектних предложений по объекту обустройства.

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Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки Дружбы народов.

"Проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия. Зато обустройство объекта инвестирования будет осуществлено с установкой сборно-разборных конструкций без устройства фундамента", – уточнили в пресс-службе КГГА.

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