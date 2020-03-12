Атака коронавируса: Кличко рассказал, что грозит нарушителям карантина

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил административной и уголовной ответственностью организациям и учреждениям, которые не придерживаются введенных с 12 марта в столице противоэпидемических ограничений в связи с коронавирусом.

"Друзья! Сегодня в столице первый день действуют противоэпидемические ограничения. Ввели мы их, чтобы обезопасить жителей города от возможного инфицирования коронавируса. Киев живет и работает, но несколько в других условиях. И я благодарен киевлянам за понимание, за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих. Тем организациям, учреждениям, кто будет пытаться не соблюдать противоэпидемические мероприятия, напомню, грозит административная или уголовная ответственность. Ведь речь идет о безопасности и здоровье жителей города!" – написал Кличко на своей странице в Facebook, однако механизм привлечения к ответственности нарушителей карантина не озвучил.

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Напомним, в Киеве до конца марта ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в детских садах. Также ограничено проведение массовых мероприятий, введены и другие меры.

Новости "Сегодня" подробно писали о введенных в Киеве мерах.

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