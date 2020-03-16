Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать

В пригороде столицы не везде ужесточали карантинные меры

В Киеве с 17 марта ужесточаются карантинные меры, в связи с которыми в столице будут закрыты кафе, рестораны, ТРЦ. АЗС, банки и аптеки продолжат работу. При этом в Киевской области также с прошлой недели введен карантин, однако ужесточен он не везде. Новости "Сегодня" разбирались, какие меры были введены в соседних со столицей городах и по области.

Напомним, что в Департаменте здравоохранения Киевской областной государственной администрации создана "горячая линия" для получения информации о COVID-19 или помощи при подозрении на коронавирус – 0456-31-00-46.

Борисполь

С 18 марта, согласно решению исполкома, в городе приостанавливается работа всех заведений хозяйствования независимо от форм собственности – кроме продуктовых магазинов, аптек, и АЗС.

Также местные власти обязали полицейских, водителей маршруток, продавцов продуктов, аптек, АЗС, и всех граждан города носить маски и без необходимости не выходить на улицу.

Вышгород

В городе с 12 марта ограничено проведение массовых мероприятий (концертов, конференций, собраний и т.д.) и спортивных мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

Также детсады отправлены на карантин, а директорам, заведующим, руководителям учреждений культуры и спорта было рекомендовано принять соответствующие решения по введению карантина.

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Об ужесточении карантинных мер пока что не сообщалось. При этом как в Вышгороде, так и в Вышгородском районе власти переходят на общение с населением в электронный и телефонный режимы.

Боярка

Наряду с карантинными мерами в исполнительном комитете Боярского городского совета отменили личные приемы граждан до особого распоряжения.

Гражданам, которым нужно обратиться в исполком, следует обращаться письменно по почте или по электронной почте. На время отмены приемов граждан в административных помещениях Боярского городского совета будут размещены ящики "Для обращений граждан" в доступных местах.

Буча

Мэр Бучи Анатолий Федорук еще 15 марта сообщил, что с 16 марта в городе будут вводиться рекомендованные Министерством здравоохранения меры – приостановка работы кафе, ресторанов, ТРЦ и ограничение массовых собраний более 10 человек.

Бровары

В Броварах также еще с прошлой недели в детсадах, школах и внешкольных заведениях приостановлен учебный процесс. Частным школам и садикам рекомендовано также уйти на карантин. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, в которых запланировано участие более 200 человек, отменены до 4 апреля.

Фастов

В Фастове, кроме карантина, власти также перешли на дистанционный прием граждан (почта, электронная почта и по телефону). Жителей города предупредили, что регулярно – по понедельникам, средам и пятницам с 14:00 до 15:00. на время действия карантинных мероприятий – будет осуществляться дезинфекция подземного перехода станции Фастов I. На время проведения профилактических мероприятий передвижения пешеходным тоннелем будет приостановлено.

Васильков

В Василькове также ужесточили карантин – приостановили работу кинотеатров, музеев, библиотек и других развлекательных учреждений, детских развлекательных учреждений и клубов, тренажерных залов, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных площадок и стадионов, магазинов, кроме продуктовых и аптек, ТРЦ, рынков, кроме продуктовых. Также закроют рестораны и кафе, гостиницы, бары, клубы и дискотеки.

Также было выделено из резервного фонда города 650 тысяч гривен на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких. Жителей города призвали максимально находиться дома. Власти перешли также на дистанционное общение с гражданами.

Напомним, в столице на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города.Кроме того, в Киевском метрополитене сайту "Сегодня" сообщили, что пока работают в прежнем режиме, а пассажиров просят пользоваться масками.

Новости "Сегодня" подробно писали о введенных в Киеве мерах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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