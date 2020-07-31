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Киев в "зеленой" зоне карантина: почему Кабмин принял такое решение

31 июля, 21:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Минздрав не учитывает вспышки в общежитиях и других учреждениях

Несмотря на рекордную вспышку коронавируса в Киеве , он попал в "зеленую" зону карантина потому, что эпидемическая ситуация в столице определяется не так, как по всей стране.

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Об этом глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, расчеты по эпидемической ситуации в Киеве делаются на основании постановления Кабинета министров, за исключением "очаговых" случаев.

"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (показатели Киева – Ред.) находятся в пределах желтой зоны, но если исключить "очаговые" случаи – вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону", – отметил Рубан.

Напомним, 31 июля, в соответствии с новыми правилами оценки эпидемиологической опасности, Украину разделили на четыре зоны , в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу.

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Киев в "зеленой" зоне карантина: почему Кабмин принял такое решение
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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан" .

Также сообщалось о вспышке коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", где зафиксировали более сотни зараженных. ​

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин карта коронавирус Олег Рубан
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