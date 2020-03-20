Киев выделил 260 млн гривен на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

В Киеве из резервного фонда бюджета столицы выделили 260 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

"Мы выделили 260 миллионов гривен из резервного фонда бюджета столицы. Основные средства направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц Киева. Мы закупаем аппараты искусственной вентиляции легких. Заказали 30 таких аппаратов. А также приобрели 10 аппаратов тест-систем, закупаем медицинские маски, защитные костюмы, халаты для медиков", – сказал Кличко.

По словам мэра, семейных врачей и службу неотложной помощи в Киеве обеспечили быстрыми тестами.

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"Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. И они – по медицинским показаниям – смогут оперативно делать диагностирования пациентам на дому. Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только – связаться со своим семейным врачом", – добавил Кличко.

Кроме того, в столице, как заверил Кличко, уже есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких. Половина из них находятся в инфекционных отделениях определенных базовых больниц.

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Ранее Кличко признал проблему дефицита масок в столице и рассказал, когда их привезут.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Киеве зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом – у студента, женщины и мужчины. В Киевской области заболел народный депутат Сергей Шахов и его супруга.

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