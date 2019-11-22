Киевляне назвали самого лучшего мэра столицы

Киевская мэрия / Фото: Сегодня

Киевляне определились с лучшим и худшим мэром столицы за годы независимости Украины. Так, лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий, а лучшим мэром назван Виталий Кличко, о чем свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября.

Отвечая на вопрос "Как вы считаете, кто из руководителей города был лучшим?", 30,1% киевлян выбрали Виталия Кличко, на втором месте Александр Омельченко – 21,4%, у Александра Попова 10,5%, у Леонида Черновецкого 6,2% и у Леонида Косаковского 3,6%. Еще 28,2% опрошенных затруднились с ответом.

Респондентов просили определиться и с худшим мэром Киева. Отвечая на вопрос "Как вы считаете, кто из руководителей города был худшим?" 41,6% киевлян назвали Леонида Черновецкого. На втором месте – Виталий Кличко с 11,5%, у Александра Попова 8%, у Александра Омельченко 7% и у Леонида Косаковского 4,6%. 27,4% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

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Также, оценивая работу мэра Киева по пятибалльной шкале, 39% опрошенных киевлян поставили Кличко "4" (30,7%) и "5" (8,3%), еще половина респондентов оценила работу мэра на "3" (30,7 %) и "2" (21,8%), а вообще недовольных работой мэра оказалось 7%. И только 1.5% не смогли оценить работу городского головы. Таким образом, киевляне оценили деятельность Кличко в среднем на 3,12 балла, что является наивысшей оценкой за последний год.

В рамках социсследования Active Group опросила 1500 жителей Киева в возрасте от 18 лет методом индивидуального интервью.

Напомним, ранее с Кличко произошел очередной конфуз. Так, столичный городской глава во время интервью в программе "Ваша свобода" не смог выговорить словосочетание "Институт судебных экспертиз".

В 2017 году Кличко публично оконфузился во время Всемирного экономического форума в Швейцарии. Он, в частности, заявил, что Украина по площади почти вдвое больше Франции.

При этом политики часто попадают в конфузы, например, бывший премьера Британии Терезы Мэй. Как это было – смотрите на видео ниже:

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