Киеврада из-за коронавируса будет голосовать в онлайне

В Киевраде говорят, что заседания в таком формате будут проводить в исключительных случаях

Киеврада 26 марта приняла решение, которое позволяет проводить заседания городского совета и его органов в онлайн-режиме. Соответствующее решение поддержали 74 депутата.

Сообщается, что заседания в онлайне будут только в исключительных случаях на время введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения в Киеве. Заседания президиума Киеврады и согласительные советы также смогут проводить в онлайне.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что на таких заседаниях на повестке дня будут только те вопросы, которые важны для защиты прав и законных интересов киевлян во время ЧС.

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Отметим, что на сегодняшнее пленарное заседание депутаты Киеврады собрались в масках и медицинских перчатках.

Напомним, в Киеве на данный момент 40 человек заразились коронавирусом, в городе уже вторую неделю действует карантин. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица уже потеряла миллиард гривен. Кроме того, городской глава устроил экскурсию по Александровской больнице:

Ранее киевлян призвали соблюдать карантин и по возможности максимально находиться дома, ограничив передвижение.

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