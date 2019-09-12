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Киеврада планирует ввести мораторий на стройки в столице

12 сентября, 09:32

Согласно мораторию, в столице не будут возводить новые жилые дома и коммерческие объекты, кроме школ, больниц, дорог

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Киеврада собирается принять решение о введении моратория на новое строительство, который будет действовать до начала следующего года. Об этом в соцсетях заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, в столице не будут возводить новые жилые дома и коммерческие объекты, кроме школ, больниц, дорог. Распоряжение не будет касаться уже начатого строительства. А вот объекты, которые возводятся без документации или строительство которых было запрещено, в эксплуатацию сдаваться не будут.

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В самой Киевраде "Сегодня" сказали, что документа в повестке дня сессии в этот четверг нет, но то, что его внесут с голоса, не исключают.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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стройка мораторий Киеврада

Источник: Сегодня

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