Киеврада собирается после летних каникул: новые депутаты, правила и названия улиц

В четверг состоится первая сессия Киеврады после затяжного четырехмесячного перерыва. "Сегодня" узнали, какие вопросы планируют рассматривать.

В Киевраде должно появиться несколько новых депутатов— они заметят коллег, которые победили на выборах и прошли в Верховную Раду. Депутатская группа "Киевская команда" попрощалась с Андреем Осадчуком и Олегом Макаровым, который попали в ВР от партии "Голос". Их место должны занять предприниматель Надежда Пестерева и заместитель главного врача института нейрохирургии Виктор Яцик.

Депутата из "Едности" Игоря Киселева, который стал нардепом по списку партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" может заменить экс-глава Голосеевской РГА Юрий Куринной. От этой же политсилы прошла в парламент Наталья Приходько. Отметим, что она кардинально сменила политическую ориентацию — в Киевраде она входила во фракцию "Солидарность". Вместо нее столичным депутатом должен стать Андрей Билозир, сын певицы и экс-министра культуры Оксаны Билозир. Должны выбрать в Киевраде и нового секретаря, поскольку Владимир Прокопив написал заявление об уходе с этого поста. Но пока этого пункта в повестке нет.

"Сегодня состоится согласительный совет. Депутаты определятся, какие проекты будут вносить с голоса. Обсудят и вопрос с секретарем Киеврады. Не исключено, что он будет отложен и на этой сессии рассматриваться не будет", — говорят в Киевраде.

В повестке сессии — около двух сотен вопросов. Депутаты собираются утвердить целевую программу содействия развитию предпринимательства на 2019—2022 годы. В ней предусмотрены реконструкция знаменитых рынков "Житний", "Владимирский", "Бессарабский", популяризация рабочих профессий, поддержка киевских производителей. Также обсудят на сессии новые "Правила пользования метрополитеном" — такой документ понадобился в связи с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда.

По традиции не обойдется и без новых названий для улиц. В Голосеевском районе может появиться еще одна улица Рыльского, но не в честь писателя Максима, а в честь его отца Фадея Розеславовича. В Соломенском одну из новых улиц назовут именем историка и археолога, исследователя фресок и граффити "Софии" Сергея Высоцкого. В Дарницком — именем погибшего украинского военного Андрея Кизило, а в Шевченковском — Амины Акуевой. Также в повестке стоят вопросы об инвентаризации устаревшего жилфонда столицы, изменении порядка размещения вывесок на домах, дополнительных льготах для семей погибших героев "Небесной сотни" и пострадавших во время Революции достоинства.

Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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