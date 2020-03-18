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Кличко из-за транспортного хаоса в Киеве призвал Кабмин перевести людей на удаленку

18 марта, 14:23

Наталья Руда

По словам мэра, Кабмин должен обязать перевести на удаленную работу сотрудников тех предприятий, которые могут работать дома

В Киеве после транспортного хаоса в результате закрытия метрополитена 18 марта водители коммунального общественного транспорта начали вызывать копов, если число пассажиров в салоне превышает 10 человек. Это задерживает, в частности, движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Так, сообщалось о задержке движения трамваев №22, 28 33К, 35 по ул. Миропольская – ул.Юности "по причине превышения лимита пассажиров на единицу подвижного состава". По этой же причине задерживались трамваи №14, 15 по ул. Дегтяревской – ст. м. "Лукьяновская", трамваи №8, 28, 29, 35 на ст. м. "Лесная", трамваи №5, 28, 33к, 35 на остановке Сержа Лифаря.

При этом мэр Киева Виталий Кличко снова записал жителям столицы видеообращение, в котором отметил, что "понимает неудобства для людей из-за приостановки работы метрополитена", однако такое решение принимала не городская власть, но подобные меры вынужденные и приняты на упреждение.

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Он снова призвал киевлян по возможности оставаться дома и максимально ограничить контакты между собой.

"Относительно городского транспорта. Его работа сегодня мотивирована одним – перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома! Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением! Это – безответственно в ситуации ограничительных мер!" – уточнил мэр.

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Он также обратился к Кабинету министров с просьбой "жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу и контролировать выполнение руководителями такого распоряжения".

Напомним, что утром 18 марта столица была парализована пробками, на остановках наблюдались громадные очереди и люди едва ли не со штурмом транспорта добирались на работу. Также "Сегодня" писали и о ценах на такси.

Вместе с тем, вследствие закрытия метро также переполнен общественный транспорт и в Харькове:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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