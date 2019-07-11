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Кличко может скоро лишиться должности главы КГГА

11 июля, 15:08

Мэр подтвердил слухи о разделении полномочий

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua.

Слухи о том, что что Виталий Кличко может покинуть должность главы Киевской горадминистрации и остаться просто мэром столицы без реальных полномочий, подтвердились. Кличко лично сообщил вчера киевлянам о сложившейся ситуации. По его словам, президент Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра и главы КГГА и собирается посадить в кресло "своего человека".

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения. 

Вечером 10 июля Владимир Зеленский встречался в Виталием Владимировичем.

"Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, и не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", – заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это лишение Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет предназначена сверху человек, которого киевляне не выбирают и который перед жителями не имеет никаких обязательств.

"Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. Я уверен и озвучил это: если так необходимо иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", – говорит Виталий Кличко.

Сесть в кресло главы КГГА может гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. Который, напомним, также баллотируется по списку партии "Слуги народа" в ВР. Киевляне, мягко говоря, такой кандидатуре удивлены. Ведь вся карьера Ткаченко связана с медийным бизнесом, никакого опыта в управлении огромным городом он не имеет. Напомним, тот же Александр Попов до своего назначения на должность руководителя Киевской горадминистрации, имел богатый управленческий опыт. Он был мэром города Комсомольск, министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины. Тем не менее, "узурпацию" власти в Киеве ему, как и экс-президенту Януковичу до сих пор припоминают.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кличко заявил о масштабных кадровых "чистках". Уволены трое столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, выявили серьезные нарушения.

Также сообщалось, что Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.


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Тег Киев, КГГА, Кличко

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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