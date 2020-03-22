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Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

22 марта, 13:02

Игорь Тимофеев

Власти должны доносить гражданам всю нужную информацию, говорит мэр

Информирование граждан Украины о способах передачи смертельно опасной инфекции, вызываемой новым коронвирусом, и методах защиты от нее, а также соблюдение норм карантина, введенного для борьбы с распространением COVID-19, должны стать главной задачей официальных органов.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"Информация сегодня – это ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом. Предоставлять активную информацию из официальных источников, доносить до людей – чтобы оставались дома, прервать ту цепочку (заражений. – Ред.), которая является ключевой составляющей передачи инфекции", – рассказал столичный градоначальник.

"Это крайне важно, поэтому мы используем все средства, чтобы побороть эту крайне опасную болезнь", – добавил Кличко.

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Напомним, в связи с распространением коронавируса власти Киева приняли решение о проведении дезинфекция жилых домов.

Сайт "Сегодня" сообщал, что с 23 марта в Киеве останавливают весь общественный транспорт, а право проезда оставят только работникам критической сферы жизни по спецпропускам.

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карантин информация Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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