Кличко назвал мародерством подорожание продуктов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания в столице в условиях карантина. Об этом городской глава заявил в ходе брифинга во вторник, 24 марта.

В частности, Кличко призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в столице и отметил, что будет обращаться в Антимонопольный комитет Украины по данному вопросу.

"Мы понимаем, какой большой ажиотаж на сегодня есть в нашем городе. Люди сегодня очень встревожены, идут в супермаркеты и запасаются продуктами питания и товарами первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработка. Как городская власть мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому я хочу обратиться в Антимонопольный комитет обязательно обратить внимание и вмешаться в ситуацию", – сказал мэр.

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Кличко заявил, что "сегодня сложно всем и не надо наживаться на людях в такое сложное время".

Напомним, в столице с прошлой недели ужесточили карантин, закрыв рынки, ярмарки и запретив торговать продуктами на улицах. В торговых сетях и продуктовых магазинах, а также в аптеках с 23 марта тоже ввели ограничения – на 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя. При этом киевляне начали в социальных сетях сообщать о значительном подорожании продуктов питания.

Отметим, что пр данным Министерства здравоохранения, на данный момент в столице зафиксировано 29 случаев инфицирования коронавирусом, в Киевской области – 15 случаев. При этом Виталий Кличко 24 марта сообщил о 28 инфицированных в Киеве.

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